Actualitate· 1 min citire
Schimbare majoră pe piața muncii: Contractele part-time ar putea fi taxate din nou la venitul efectiv
FOTO: Pixabay.com
Proiectul de modificare a Codului Fiscal intră la votul final în Camera Deputaților, promițând o taxare mai echitabilă pentru munca cu timp parțial.
Citește și
- 12:56CFR Călători ar putea trage trenurile pe dreapta
- 12:56Anca Alexandrescu acuză tentative de deturnare a protestului fermierilor din Piața Victoriei: „S-ar putea pregăti o provocare”
- 23:49Daniel Dăianu, avertisment privind bugetul pe 2026: „O rectificare de urgență este stringentă”
- 23:13Alexandru Nazare: „Inflația a încetinit, deficitul a scăzut, însă România nu își permite să revină la dezechilibre”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea Financiara și pe Google News