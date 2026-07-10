Pesta micilor rumegătoare lovește sectorul de ovine din România. Avertisment crunt: ”Vaccinarea oilor ar putea bloca exporturile și provoca pierderi uriașe”

Publicat 10 iul. 2026, 17:20 Sursă Realitatea.Net

Pesta micilor rumegătoare provoacă tensiuni în sectorul de ovine din România, după ce reprezentanții abatoarelor și ai industriei de procesare a laptelui s-au pronunțat împotriva unei eventuale vaccinări în masă a efectivelor. Aceștia avertizează că o astfel de măsură ar putea prelungi restricțiile la export și ar genera pierderi economice semnificative, în contextul în care focarele de boală au dus deja la blocarea exporturilor de animale vii către mai multe piețe externe.

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