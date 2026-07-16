Motivul pentru care părinții trebuie să evite expresia „Nu avem bani” când cei mici își doresc ceva. Ce ar trebui să le spună copiilor

Foarte mulți părinți s-au confruntat, cel puțin o dată, cu situația în care copilul își dorește o jucărie, un joc sau un obiect văzut în magazin, iar răspunsul lor a fost: „Nu ne permitem” sau „Nu avem bani”. Deși această replică pare cea mai rapidă soluție pentru a pune capăt discuției, psihologii atrag atenția că ea poate influența felul în care cei mici își construiesc relația cu banii.
De ce poate fi problematică expresia „Nu ne permitem”/ „Nu avem bani”
Potrivit psihologilor, copiii mici interpretează diferit informațiile legate de situația financiară a familiei. Atunci când aud frecvent că părinții „nu își permit” anumite lucruri, unii pot începe să se îngrijoreze că familia are probleme financiare serioase sau că nu există suficienți bani pentru nevoile esențiale. În cazul copiilor mai mari, situația este diferită. Aceștia înțeleg adesea că părinții aleg să nu cumpere un anumit produs și nu că ar exista imposibilitatea financiară de a face acest lucru. În timp, astfel de contradicții pot afecta încrederea dintre copii și părinți.
O alternativă: „Acum alegem să cheltuim banii în alt mod”
Specialiștii recomandă înlocuirea expresiei cu formulări care explică mai bine conceptul de priorități financiare. O variantă este: „În acest moment alegem să folosim banii pentru alte lucruri importante”.
Mesajul îi ajută pe copii să înțeleagă că gestionarea banilor presupune luarea unor decizii și stabilirea unor priorități, nu doar existența sau lipsa banilor.
Cum îi poate ajuta economisirea să înțeleagă valoarea banilor
O altă formulare recomandată este: „Nu îl cumpărăm acum, dar putem vedea cum ai putea economisi pentru el”. Psihologii consideră că această abordare îi învață pe copii răbdarea și planificarea, două dintre cele mai importante abilități financiare pe termen lung. În plus, cei mici încep să înțeleagă că nu toate dorințele trebuie satisfăcute imediat și că unele obiective necesită timp și efort.
Lista de dorințe
În anumite situații, părinții pot folosi și o variantă precum: „Îl putem trece pe lista pentru ziua ta de naștere sau pentru sărbători”. Astfel, dorința copilului este recunoscută și validată, fără ca aceasta să fie respinsă brusc sau ignorată.
Obiceiurile zilnice sunt cu mult peste lecțiile teoretice
Psihologii susțin că educația financiară începe în familie și poate fi construită prin gesturi simple din viața de zi cu zi. Copiii pot fi implicați în comparația prețurilor atunci când familia face cumpărături sau pot observa modul în care părinții economisesc pentru un obiectiv comun, cum ar fi o vacanță sau achiziționarea unui obiect important pentru casă. Participarea la astfel de decizii îi ajută să înțeleagă mai bine relația dintre venituri, cheltuieli și economii.
Unii specialiști recomandă chiar realizarea unui panou sau a unui tabel în care să fie urmărit progresul către un obiectiv financiar al familiei. Poate fi vorba despre o excursie, renovarea unei camere sau cumpărarea unui obiect necesar pentru locuință. Atunci când copiii văd concret cum se acumulează economiile și înțeleg scopul acestora, conceptele financiare devin mai ușor de înțeles și mai apropiate de realitatea lor, potrivit sursei.