Motivul pentru care părinții trebuie să evite expresia „Nu avem bani” când cei mici își doresc ceva. Ce ar trebui să le spună copiilor

Publicat 16 iul. 2026, 09:11 Sursă Realitatea.Net

Foarte mulți părinți s-au confruntat, cel puțin o dată, cu situația în care copilul își dorește o jucărie, un joc sau un obiect văzut în magazin, iar răspunsul lor a fost: „Nu ne permitem” sau „Nu avem bani”. Deși această replică pare cea mai rapidă soluție pentru a pune capăt discuției, psihologii atrag atenția că ea poate influența felul în care cei mici își construiesc relația cu banii.

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