Ministerul Muncii publică azi noua Lege a salarizării. Cum se modifică sporurile și coeficienții

Ministerul Muncii publică azi noua lege a salarizării! Sporurile vor fi tăiate, iar grilele și coeficienții se schimbă. De exemplu, un profesor cu 25 de ani vechime ar urma să aibă în noua grilă un salariu de aproape 6.000 de lei net, iar venitul debutantului nu se va raporta la salariul mediu pe economie. De asemenea, se introduce și un indice de referință pentru calculul salariilor.

Noua lege va fi pusă în transparență la un eveniment la care participă ministrul Dragoș Pîslaru, urmând ca de marți să înceapă consultările cu sindicatele.

Marile federații au anunțat deja proteste, pentru că noua lege vine cu schimbări mari – sporurile se taie, indemnizația de hrană se elimină, iar Guvernul va introduce un indice de referință pentru calculul veniturilor, care va fi echivalentul salariului minim pe economie.

De exemplu, în educație, venitul debutantului nu va fi nici acum raportat la salariul mediu brut pe economie, iar un profesor cu 25 de ani vechime are o creștere nesemnificativă. În sănătate, sporul pentru condiții deosebit de periculoase scade de la 85% la 40%.

Potrivit Realitatea Plus, puțin peste jumătate dintre bugetari ar urma să aibă parte de majorări, iar celelalte salarii vor rămâne pe loc. Dacă Ministerul de Finanțe alocă o anvelopă de 8 miliarde de lei, atunci înseamnă o majorare pentru 53% dintre salariile actuale; dacă anvelopa ar fi fost de 12 miliarde de lei în plus, ar fi însemnat majorări pentru 73% dintre salariile în plată.