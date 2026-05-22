Cum s-a spălat Ilie Bolojan pe mâini în toate scandalurile de corupție din jurul lui. Documentar Realitatea Plus

Sursă: Realitatea PLUS

Ilie Bolojan a fost premier timp de 10 luni, perioadă în care s-a aflat în centrul unor scandaluri de amploare, marcate de acuzații grave de corupție și anchete ale procurorilor. Cea mai recentă controversă în care apare premierul interimar este legată de unul dintre cele mai mari tunuri financiare din istoria României. Pe numele lui Ludovic Orban, fostul șef al lui Ilie Bolojan, s-a făcut o sesizare la Parchet, după ce ar fi împărțit banii din fondul de rezervă al statului cu frații Micula. REALITATEA PLUS vă arată care sunt legăturile premierului demis cu cei doi miliardari controversați. Un alt scandal din jurul lui Ilie Bolojan este cel în care e implicat vicepremierul Oana Gheorghiu, care s-a ales cu o plângere penală după ce ar fi făcut lobby pentru un gigant german. REALITATEA PLUS prezintă un documentar despre controversele și persoanele din anturajul premierului demis.

Ultimul episod controversat legat de numele lui Ilie Bolojan îi aduce în prim-plan pe frații Micula. PSD a sesizat Parchetul pentru abuz în serviciu, după ce fostul premier PNL Ludovic Orban le-ar fi acordat miliarde de lei din fondul de rezervă al statului, negociind suma pe un șervețel. Totul s-ar fi întâmplat în 2019, când Ludovic Orban abia fusese numit premier. Social-democrații cer procurorilor să ancheteze ceea ce ei numesc unul dintre cele mai mari tunuri financiare din istoria României și subliniază că frații Micula sunt cunoscuți drept „sponsori tradiționali” ai PNL.

În 2019, Ilie Bolojan era secundul lui Orban în PNL și era la curent cu tot ce făcea acesta. Funcționari-cheie din Ministerul de Finanțe acuză și acum presiuni pentru continuarea plăților în conturile gemenilor afaceriști din Bihor.

În replică, într-o intervenție în exclusivitate la REALITATEA PLUS, Ioan Micula a negat acuzațiile.

"A fost o decizie definitivă dată de mai multe instanțe. Tot ce s-a întâmplat… au fost obligați (să plătească - N.R.), au fost blocate fonduri. Orban nu a făcut decât ceea ce s-a decis. În rest, sunt prostii debitate de politicieni inepții", a afirmat omul de afaceri din Bihor.

În schimb, Ludovic Orban susține că demersul PSD este „o petardă politicianistă lipsită de orice fundament juridic”. Fostul premier liberal îi acuză pe alți foști șefi ai Executivului sau miniștrii de Finanțe că au amânat deciziile instanțelor care acordau despăgubiri fraților Micula.

„Am plătit pentru decizia fostului premier Adrian Năstase, pentru că a ridicat facilitățile pentru firmele fraților Micula”, a spus Orban.

Acesta a mai menționat că a „negociat la sânge” cu frații Micula. În caz contrar, susține el, ar fi trebuit să plătească mai mult.

Informațiile despre "negocierile" din 2019 au ieșit la suprafață abia în 2025. În ședința de Guvern din 18 decembrie 2025, directorul Direcției Juridice din Ministerul de Finanțe, adică cel care coordonează apărarea României împotriva fraților Micula, a povestit în fața lui Ilie Bolojan cum, în 2019, a fost chemat în biroul premierului de atunci - Ludovic Orban și ar fi văzut cum acesta împărțea bani din fondul de rezervă cu cei doi afaceriști. Aproximativ 240 de milioane de euro a virat Guvernul în conturile celor doi în 2019 și 2020.



Deși a ascultat dezvăluirea în ședința de Guvern, Ilie Bolojan nu a inițiat niciun demers, nu a făcut publice informațiile și, mai mult - a continuat să spună că își dorește o alianță politică alături de Ludovic Orban. Considerat un apropiat atât al lui Orban, cât și al fraților Micula, actualul premier este acuzat acum că a făcut inclusiv presiuni asupra funcționarilor din Ministerul de Finanțe ca să continue plățile în conturile miliardarilor și să împiedice continuarea demersurilor de apărare a statului român în procesele împotriva celor doi afaceriști.

Potrivit unor surse, frații Micula ar fi jucat un rol important și în propulsarea lui Ilie Bolojan în fruntea politicii bihorene și, mai apoi, în funcții-cheie în Guvern. Întrebat de jurnaliștii REALITATEA PLUS ce legături există între el și premierul demis Ilie Bolojan, Ioan Micula a recunosc că se cunosc, dar a precizat că doar se salută.

"Habar n-am… Ilie Bolojan nu mi-a făcut nicio favoare. Habar n-am, de vreo 20 de ani niciun „ciocan” nu ar fi aprobat… afaceri necurate. Am dat <<Bună ziua>> și <<La revedere>>", a afirmat omul de afaceri.

În 2025, procurorii au descins la mai multe proprietăți ale fraților Micula, acuzați că și-au transferat mai multe terenuri, hale și alte active pe alte firme, astfel încât să scape de plata despăgubirilor către statul român. Prejudiciul total se ridică la aproximativ 500 de milioane de euro.

În schimb, Ilie Bolojan se spală pe mâini în scandalul privind legăturile cu frații Micula și dezminte acuzațiile conform cărora guvernul actual ar fi ajutat firma gemenilor miliardari cu afaceri de peste 30 de ani în județul Bihor, regiune la conducerea căreia Bolojan s-a tot aflat în ultimii 20 de ani.

"Să confunzi… cum minte Zamfir… după aceea să corectezi și să spui doar „premierul”. Lipsa de răspundere și aceste minciuni se întorc împotriva celor care le lansează. La fel și în cazul Oanei Gheorghiu, același registru", a explicat premierul interimar.

Programul SAFE și scandalul digitalizării. Rolul Oanei Gheorghiu



Un alt scandal din jurul lui Bolojan este cel legat de programul SAFE. DNA a deschis dosar penal „in rem” în cazul Oanei Gheorghiu, după sesizarea fostului președinte al Autorității pentru Digitalizarea României, Dragoș Vlad. Acesta o acuză pe Oana Gheorghiu că ar fi făcut presiuni pentru acordarea unor contracte unui gigant german, care ar fi făcut anterior donații către ONG-ul acesteia.

În documentul depus la DNA de Dragoș Vlad și prezentat de Anca Alexandrescu în cadrul emisiunii, fostul director reclama faptul că „demersuri care au condus la anularea unei proceduri de achiziție publică aferente unui pilon strategic al componentei de digitalizare în România”, cu perspectiva pierderii unor fonduri europene nerambursabile în valoare de aproximativ 165 de milioane de lei.

Fostul șef al Autorității pentru Digitalizare, demis de Oana Gheorghiu, a rupt tăcerea la „Culisele statului paralel”. De ce a depus denunț la DNA împotriva vicepremierului și a ministrului Darău

În replică, Oana Gheorghiu a declarat că fostul șef al ADR se răzbună după ce a fost demis.



"Domnul Vlad a făcut această plângere după ce a fost demis și este o răzbunare. Nu are nicio dovadă. Nu am făcut nicio presiune pentru niciun grup. A fost o întâlnire la nivelul Guvernului cu toate entitățile, pe tema digitalizării.

Am făcut o analiză la ADR, iar premierul a acceptat propunerea de a-l demite. Domnul Vlad este la ADR de patru ani și toată lumea vede cum merge digitalizarea. S-a transformat într-o agenție de implementare a proiectelor, de achiziții de proiecte".



În luna februarie, Oana Gheorghiu a trimis mai multe e-mailuri de pe adresa oficială a Guvernului către Autoritatea pentru Digitalizarea României și STS, în care recomanda serviciile de digitalizare oferite de colosul german.



În schimb, premierul interimar Ilie Bolojan face scut în jurul Oanei Gheorghiu.

"Nu consider că doamna Gheorghiu a făcut ceva ilegal sau imoral întâlnindu-se cu o companie foarte importantă și comunicând cu cei care puteau fi interesați de o posibilă colaborare."

Șeful Vămilor: pus de Bolojan, acuzat de fals și uz de fals

În același timp, numele lui Ilie Bolojan este pomenit într-un alt scandal de amploare. La doar patru luni de când l-a numit în funcția de președinte al Autorității Vamale Române, Mihai Savin a fost plasat sub control judiciar pentru fals şi uz de fals, după ce ar fi emis retroactiv un ordin de misiune pentru a salva permisul de conducere al unui angajat.

Ilie Bolojan a fost în centrul unor tensiuni politice după ce a decis închiderea unor companii de stat sau vânzarea unui pachet de acțiuni la un preț mult mai mic decât cel al pieței. „În timp ce Uniunea Europeană dezvoltă întreprinderile de stat, premierul interimar le pune lacăt sau le face cadou străinilor” - erau acuzațiile la adresa premierului Ilie Bolojan. Pe lista celor 22 de companii strategice erau Hidroelectrica, Portul Constanța, Salrom și Cec Bank. Doi lideri AUR au expicat care sunt problemele majore legate de planurile premierului.

"Vrea să facă o procedură accelerată de plasare, prin care să vândă pachetele minoritare de acțiuni unor investitori străini, selectați de către Guvern pe baze necunoscute, și care beneficiază de un discount față de prețul actual al pieței", a explicat senatorul și analistul economic Petrișor Peiu. "Privatizarea sau listarea NU se fac în momente de criză, pe liste scurte, confidențiale", a punctat și europarlamentarul AUR și avocatul Gheorghe Piperea.

Scandalul a dus la demiterea lui Ilie Bolojan din fruntea Executivului. Pentru că s-au opus vânzării companiilor de stat, PSD și AUR au depus împreună moțiunea de cenzură împotriva lui Ilie Bolojan, iar aceasta a fost votată de 281 de parlamentari.

În replică, Ilie Bolojan a spus că a deranjat sinecurile de la stat în urma deciziei privind companiile de stat. Însă, în timp ce arată cu degetul spre social-democrați, Bolojan și-a numit finul președinte interimar la SAPE, companie de stat în energie. Pe lângă salariul de 50.000 de lei pe lună, Adrian Foghiș ar fi luat și „spor de femeie”.

Ilie Bolojan a ajuns și în atenția Parchetul European, condus de Laura Codruța Kovesi, după ce, pe vremea când era primar la Oradea, ar fi cumpărat din fonduri europene mai multe microbuze școlare la prețuri supraevaluate. Mai exact, Ilie Bolojan a inițiat procedura prin care județul urma să cumpere 25 de microbuze electrice, fiecare la un preț de aproximativ 218.000 de euro, adică de aproape două ori și jumătate peste valoarea estimată de Comisia Europeană.

De altfel, întrebările legate de aceste achiziții par să-l scoată din sărite pe premierul interimar. Aflat în vizită în Vrancea, pe 22 mai, premierul interimar a refuzat să răspundă oricăror întrebări, iar corespondentul Realitatea Plus a fost bruscat de oamenii lui Bolojan când a revenit cu întrebarea legată de microbuzele școlare.

Numele lui Ilie Bolojan apare și în dosarul de corupție deschis pe numele avocatei Adriana Georgescu, membră a PNL sector 1. La începutul anului, aceasta a fost surprinsă în flagrant, în timp ce lua mită 60.000 de euro pentru intervenții la șeful partidului, Ilie Bolojan.

STENOGRAME INCENDIARE, CU CINE NEGOCIA AVOCATA ȘPĂGARĂ DIN PNL GEORGESCU ADRIANA-MIHAELA: Îți dai seama că eu sunt în depresie, dar nu mai contează asta. Eu încerc să o reglez acuma cu CIUCU (CIPRIAN n.red .) s-o… să-l pun pe ăsta primar, că e aproape. Să-l am pe CIUCU (CIPRIAN n.red .) la mână și pe BOLOJAN, să vă rezolv pe voi, să închid toate datoriile și să văd măi… GEORGESCU ADRIANA-MIHAELA: E soarta lui BOLOJAN (ILIE n.red .) în joc, nu e a lui… Dar asta am înțeles! SURSA: surse Judiciare

În urma scandalului, Adriana Georgescu a fost exclusă din PNL, în timp ce Ilie Bolojan și liberalii care apar în fotografii cu avocata șpăgară s-au delimitat public de aceasta.

Fănel Bogos și șpaga de 1,5 milioane de euro pentru o întrevedere în biroul lui Bolojan

Fănel Bogos este un alt personaj controversat din jurul premierului interimar. Afaceristul ar fi dat șpagă 1,5 milioane de euro pentru a ajunge în biroul premierului Ilie Bolojan. Omul de afaceri voia să îi ceară șefului Guvernului să-l demită pe șeful DSVSA Vaslui, după ce la ferma lui de pui a apărut un focar de salmonella.

Totul ar fi fost intermediat de liderul PNL Vaslui și trezorier al Partidul Național Liberal, Mihai Barbu, care ar fi solicitat, pe 23 septembrie, o audiență la Palatul Victoria pentru o discuție despre politica internă cu premierul și liderul său de partid, Ilie Bolojan. Guvernul a confirmat întâlnirea, care ar fi durat 15 minute.

Aproape 5 luni a stat Fănel Bogos în spatele gratiilor, iar apoi a fost plasat sub control judiciar. La ieșire, acesta a negat acuzațiile și a spus că totul ar fi fost regizat.

Deși, timp de 10 luni cât a fost premier plin, Ilie Bolojan a fost în centrul unor scandaluri fără precedent, acesta s-a dezvinovățit de fiecare dată, oferind explicații și justificări, iar în unele situații a susținut că nu există nicio problemă.