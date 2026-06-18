Milionarul apropiat de Ciucu, protejatul lui Coldea. Cine sunt șmecherii care au făcut averi din combinații în sectorul 6

Atât Nicusor Dan, cât și Cătălin Drulă au vorbit în campania electorală pentru Primăria Capitalei despre neregulile din sectorul pe care l-a administrat Ciprian Ciucu. Primarul apropiat de Ilie Bolojan ar avea legături cu un milionar controversat, jucător important pe piața imobiliară din sectorul 6.
Ciprian Ciucu a fost acuzat încă din campania electorală de la finalul anului trecut că s-ar preface că nu vede neregulile din sectorul 6.
Acuzațiile lui Cătălin Drulă
„Ciprian nu e un om care face rău cu mâna lui, dar întoarce capul când îl vede facut. Pot să-ti dau exemplu de blocuri ăcute la Exigent, claie peste grămadă. A zis ca nu are chef sa se puna rău cu ăstia cu imobiliarele că îmi stric alte planuri pe care vreau să le fac” spunea Cătălin Drulă într-un interviu din noiembrie 2025.
„Ceea ce vedeți în imagini este complexul Exigent care s-a construit în sectorul 6 iar faza a cincea a fost aprobată în mandatul lui Ciprian Ciucu. Blocuri peste blocuri, fără spații între ele, sau doar cu parcari între ele, sau doar cu parcari între ele, fără spații verzi sau fără trotuare, construite în disprețul regulilor de urbanism civilizate dintr-un oraș european. Autorizația de construire pentru acest proiect a fost dată de Ciprian Ciucu în 2022 în baza unui lan urbanistic votat de Consiliul Local Sector 6 la propunerea lui”, mai spunea Cătălin Drulă.
Cine este Alin Niculae
Alin Niculae, acționar în Oscar Downstream, unul dintre cei mai mari distribuitori de produse petroliere din România. De altfel, firma acestuia este un jucător important pe piața imobiliară din sectorul 6.
Conform surselor Realitatea PLUS, Alin Niculae ar avea legături strânse cu Florian Coldea și ar fi protejatul acestuia.
Ce spunea Nicușor Dan despre neregulile din sectorul 6
Inclusiv președintele Nicusor Dan a vorbit despre neregulile cu autorizațiile de construcție din sectorul 6.
”Gradul de ilegalitate în construcții este extrem de mare și la asta a contribuit foarte mult un PUZ, dacă vorbim despre zona de vest, a contribuit și PUZ Sector 6 din 2019 care între timp a fost anulat definitiv și PUZ sector 6 din 2013 care din păcate înca este valabil. El este anulat n prima instanță. Să vezi ca un arhitect șef a dat de 200 de ori, de 500 de ori autorizații ilegale asta poate să facă un student la arhitectură sau la drept în anul III”, spunea Nicușor Dan într-un interviu.
Sesizările avocaților
„Dacă ai nevoie sa faci construcți mai mari este mult mai complicat, în jurul său existând aceste grupuri de interese. Domnul Alin Nicoae a fost cel mai vizibil, avea senzatia că poate să conducă sectorul 6 din umbră și îl manipula în permanență pe Ciucu.
Dovezile cred ca au fost depuse deja la DNA pentru ca au fost depuse mai multe plângeri de-a lungul timpului referitor la aceste activități, inclusiv eu am redirecționat clienții mei să facă aceste plangeri la DNA”, a declarat la Realitatea PLUS avocatul Doru Giugula.