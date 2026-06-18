Milionarul apropiat de Ciucu, protejatul lui Coldea. Cine sunt șmecherii care au făcut averi din combinații în sectorul 6

Publicat 18 iun. 2026, 17:33 Sursă Realitatea PLUS

Atât Nicusor Dan, cât și Cătălin Drulă au vorbit în campania electorală pentru Primăria Capitalei despre neregulile din sectorul pe care l-a administrat Ciprian Ciucu. Primarul apropiat de Ilie Bolojan ar avea legături cu un milionar controversat, jucător important pe piața imobiliară din sectorul 6.

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