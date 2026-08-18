Actualitate· 1 min citire
Comitet de urgență pentru criza energetică. România are rezerve de cărbune pentru maximum 5 zile
Ședință energie/ Colaj foto AI
Publicat18 aug. 2026, 07:28
Actualizat18 aug. 2026, 07:35
SursăRealitatea PLUS
Un comitet de urgență se reunește astăzi, de la ora 10.00, pentru a analiza în detaliu situația crizei energetice din România, după oprirea Reactoarelor de la Cernavodă. Grupul 4 de la Rovinari a fost redeschis, însă rezervele de cărbune nu pot acoperi lipsa energetică decât maximum 5 zile.
Citește și
- 21:17Ana Maria Păcuraru: La Realitatea PLUS, lumina rămâne stinsă. Exact ca la atâția români care, în seara asta, nu au ce sărbători nici ei
- 16:41Grindeanu spune că guvern NU va fi gata până la 1 septembrie: „Punctul de pornire e dificil. Analizăm două variante”
- 16:36Bruxelles-ul slăbește frâna fiscală: Reguli mai blânde pentru investițiile strategice în energie
- 16:18Sorin Grindeanu acuză o prăbușire a investițiilor străine și îl atacă pe Bolojan: „Este cea mai clară radiografie a catastrofei economice”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea Financiara și pe Google News