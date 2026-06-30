LOVITURĂ PENTRU ȘOFERI: Amenzi uriașe de la 1 iulie! Cu cât cresc noile sancțiuni

Publicat 30 iun. 2026, 07:51 Sursă Realitatea.Net

Vești proaste pentru șoferii indisciplinați. Începând cu 1 iulie, sancțiunile rutiere devin considerabil mai scumpe. Modificarea este efectul direct al majorării salariului minim pe economie, decizie care crește automat valoarea punctului-amendă și penalizează mai dur abaterile la volan.

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