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Efectele în lanț ale scumpirilor, noi majorări ale dobânzilor
Scumpiri
Publicat20 iun. 2026, 08:36
SursăRealitatea PLUS
Avertisment despre creșterea prețurilor în zona euro, economia traversează o perioadă de presiune moderată, iar rata inflației ar putea depăși 3% până la finalul anului. Scumpirile pot declanșa efecte în lanț, iar dobânzile ar putea urca din nou, spun experții.
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