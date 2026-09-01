Editorial | Daniel Udrescu: Ordonanța de Urgență

Scris de Realitatea Financiara Publicat: 1 sept. 2026, 09:13

În țările considerate mari puteri economice și geopolitice, regulile jocului conjugal par desprinse din manualele clasice de drept. Tradiția spune că ce zice bărbatul e lege. Cuvântul lui este promulgat, publicat în monitorul oficial al sufrageriei și respectat cu sfințenie de audiență. El bate cu pumnul în masă, masa trosnește, iar ordinea mondială din gospodărie rămâne intactă. Un sistem legislativ simplu, stabil, dar sincer vorbind, teribil de plictisitor.

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