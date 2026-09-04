Economistul Radu Georgescu avertizează: benzina a atins 9,70 lei/l, iar România plătește cele mai mari dobânzi din Europa

Ziua de 4 septembrie aduce cifre critice pentru economia României, semnalate de economistul Radu Georgescu într-o analiză publicată recent. În timp ce piețele financiare internaționale așteaptă raportul privind piața muncii din SUA pentru a anticipa deciziile Rezervei Federale (FED) privind dobânda de referință, pe plan intern românii se confruntă cu un nou record la costul vieții.
Benzină la un maxim istoric de 9,70 lei litrul
Potrivit analizei realizate de Radu Georgescu, cotația benzinei standard la stațiile Petrom/OMV a atins nivelul de 9,70 lei pe litru, depășind recordul anterior de 9,60 lei înregistrat în luna mai.
Economistul pune în paralel situația din România cu măsuri luate de alte state:
România, pe primul loc la costul împrumuturilor în Europa
Pe lângă presiunea de la pompă, analiza economistului invocă și datele recente publicate de Erste Bank privind costul la care se împrumută guvernele europene.
Radu Georgescu arată că România plătește cele mai mari dobânzi din regiune, măsurate prin spread-ul (diferența de dobândă) achitat peste nivelul Germaniei:
Concluzia analizei: De la modelul Kuznets la excepția românească
Radu Georgescu amintește de clasificarea celebrului economist Simon Kuznets (laureat al Premiului Nobel), care împărțea statele lumii în patru categorii: țări dezvoltate, țări subdezvoltate, Japonia și Argentina. În opinia economistului, ritmul scumpirilor, politicile fiscale pe consum și costurile mari de finanțare ale statului riscă să transforme România într-o nouă categorie economică atipică în manualele de specialitate.
Structura de taxare a carburanților în Europa Centrală și de Est
Diferențele majore de preț de la pompele din regiune sunt determinate în principal de politica fiscală aplicată de fiecare stat (nivelul cotei de TVA și valoarea accizelor aplicate peste prețul de bază al combustibilului):
Impactul fiscalității asupra prețului final
Efectul de cascadă (TVA la acciză): În România, orice majorare a accizei atrage automat și o creștere a sumei colectate din TVA, deoarece taxa pe valoarea adăugată se calculează la prețul final care include deja acciza directă.
Competitivitatea regională: În timp ce state vecine precum Bulgaria sau Polonia folosesc pragurile minime de accizare pentru a atenua șocurile din piețele internaționale de petrol, România a mizat pe creșterea taxării pe consum pentru acoperirea deficitului bugetar, ducând prețul benzinei la un maxim istoric.