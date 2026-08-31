Actualitate· 1 min citire
Dunărea continuă să scadă în septembrie. Scandalul crizei energetice ia amploare
Publicat31 aug. 2026, 08:45
SursăRealitatea PLUS
Scandalul crizei energetice atinge cote alarmante. Dunărea va scădea în luna septembrie și e posibil să fie nevoie de cisterne cu apă pentru centrala de la Cernavodă. Între timp, starea de alertă în energie a fost prelungită până la sfârșitul lunii septembrie.
Citește și
- 11:03Şeful Băncii Angliei avertizează G20: AI-ul nu mai este doar o ameninţare pentru locurile de muncă sau pentru securitatea cibernetică
- 10:58INS: Numărul autorizaţiilor de construire pentru clădiri rezidenţiale eliberate în iulie, mai mic cu peste 20%, faţă de iulie 2025
- 10:37ANPC a început să amendeze benzinăriile care scumpesc carburanții după ora 12. Ce nereguli au fost descoperite
- 10:18Protest la fabrica de armament Carfil Brașov. Oamenii au întrerupt lucrul pentru că nu au fost plătiți
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea Financiara și pe Google News