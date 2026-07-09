Daniel Udrescu: Cum a fost cucerită Justiția de Bolojan/PNL

Scris de Realitatea Financiara Publicat: 9 iul. 2026, 11:04

Constituția garantează independența justiției. Tocmai de aceea, o reducere directă și brutală a garanțiilor materiale ale magistraților ar fi ridicat serioase probleme constituționale. Dar există împarte și cucerește. Nu lovești o singură dată. Lovești prin cinci legi diferite, fiecare prezentată publicului ca o reformă distinctă.

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