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CNPP: 4.678.792 de pensionari, la sfârșitul lunii iunie. Pensia medie a fost de 2.784 de lei
Casa Națională de Pensii
Publicat29 iul. 2026, 14:38
Sursărealitatea.net
Din totalul pensionarilor, 512.335 aveau perioade lucrate în agricultură, iar pensia medie a fost de 712 lei.
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