CAS între contribuție și impozit: analiza lui Daniel Udrescu despre fiscalizarea implicită a pensiilor
Daniel Udrescu
ntr-o analiză juridico-fiscală amplă, Daniel Udrescu susține că principala problemă a sistemului public de pensii nu este schimbarea legii, ci ruptura dintre calificarea juridică a CAS și funcția sa economică. Studiul argumentează că, atunci când contribuțiile sunt administrate ca venituri publice curente, iar drepturile viitoare sunt modificate succesiv prin reforme, o parte din CAS capătă caracteristicile unui „impozit ascuns”, ridicând întrebări privind patrimoniul contributiv și limitele constituționale ale reformei pensiilor.
Rezumat
În dreptul român, contribuția de asigurări sociale continuă să fie calificată drept contribuție socială obligatorie, iar pensia din sistemul public rămâne o prestație de asigurări sociale, garantată de articolul 47 alin. (2) din Constituție. Aceste calificări formale nu epuizează însă analiza. Atunci când CAS este colectată fără o corelație suficient de transparentă cu prestația viitoare, când fondurile sunt utilizate integral pentru finanțarea obligațiilor curente, iar statul modifică succesiv vârsta, stagiul, formula, indexarea și fiscalitatea pensiei, mecanismul dobândește o componentă fiscală dominantă. O parte din contribuție încetează funcțional să mai remunereze riscul asigurat și devine o prelevare definitivă, fără contraprestație individualizabilă, adică un impozit ascuns în interiorul unei contribuții.
Teza nu trebuie formulată prin negarea legii. CAS nu a fost redenumită juridic impozit, iar pensia nu a încetat să fie prestație socială. Problema este discrepanța dintre denumirea normativă și funcția economică reală. Statul pretinde contribuția cu rigoarea unei creanțe fiscale, administrează resursa ca venit public curent, dar tratează prestația viitoare ca pe o cheltuială bugetară ce poate fi comprimată. În această asimetrie se află adevărata problemă constituțională.
1. Ce spune legea și ce face mecanismul
Codul fiscal separă impozitele de contribuțiile sociale obligatorii și include CAS în cea de-a doua categorie. Legea nr. 360/2023 organizează sistemul public pe principiile contributivității, solidarității sociale, egalității, imprescriptibilității și incesibilității dreptului la pensie. Constituția garantează dreptul la pensie, iar bugetul asigurărilor sociale de stat este, formal, distinct de bugetul de stat.
Prin urmare, afirmația că „CAS nu mai este contribuție” nu descrie statutul normativ actual. Ea poate descrie însă rezultatul funcțional al sistemului. O contribuție de asigurare presupune cel puțin patru elemente recognoscibile, existența unui risc acoperit, o legătură între contribuție și prestație, reguli previzibile de dobândire a dreptului și o contraprestație care nu poate fi redusă arbitrar după producerea riscului. Dacă legătura dintre plată și beneficiu este slăbită până la dispariție, denumirea de contribuție nu mai poate împiedica analiza substanței economice.
Impozitul este o prelevare obligatorie, definitivă și nerambursabilă, destinată finanțării neindividualizate a cheltuielilor publice. Contribuția socială este tot o prelevare obligatorie, dar are afectațiune și justificare specifice, participarea la un sistem care acoperă un risc social. Diferența nu constă în caracterul obligatoriu, comun ambelor, ci în legătura juridică dintre sacrificiul patrimonial prezent și protecția viitoare.
Sistemul românesc nu a eliminat complet această legătură. Stagiile și veniturile contributive influențează pensia. Dar legătura este incompletă, mutabilă și lipsită de o măsurare publică a echivalenței. O contribuție de 25% aplicată pe parcursul unei cariere nu constituie un cont individual în sens civil, nu produce un randament individual recunoscut și nu garantează restituirea unei valori reale determinate. Ea produce puncte și îndeplinirea unor condiții legale, iar valoarea lor monetară depinde de decizii legislative ulterioare. Aici începe fiscalizarea contribuției.
2. PAYG este o tehnică de finanțare, nu un titlu de proprietate al statului
Sistemul public funcționează în principal prin repartiție, contribuțiile celor activi finanțând pensiile aflate în plată. Formula Pay-As-You-Go descrie circuitul lichidităților. Ea nu răspunde însă întrebării juridice esențiale, ce dobândește persoana în schimbul contribuției obligatorii?
Statul confundă adesea trei patrimonii. Mai întâi există patrimoniul salariatului, din care contribuția este prelevată. Urmează patrimoniul solidarității sociale, în care resursa este juridic afectată acoperirii riscurilor sociale. În final există patrimoniul bugetar general, interesat de reducerea deficitului consolidat. Trecerea contabilă a banilor prin sistemul PAYG nu autorizează absorbția juridică a patrimoniului contributiv în venitul general al statului.
Faptul că banii nu sunt păstrați într-un seif individual nu înseamnă că statul îi dobândește fără obligație corelativă. Dimpotrivă, absența capitalizării reale amplifică obligația de transparență. Cetățeanul nu poate controla investiția, nu poate schimba administratorul, nu poate retrage capitalul și, în cea mai mare parte, nu îl poate transmite moștenitorilor. Statul stabilește contribuția, utilizează imediat resursa, modifică formula prestației și judecă singur sustenabilitatea promisiunii. Acumularea acestor puteri reclamă un control juridic mai strict, nu o prezumție de libertate bugetară.
Solidaritatea intergenerațională justifică redistribuirea. Nu justifică însă absența oricărei limite măsurabile. Solidaritatea este un cost legitim al sistemului, nu o clauză prin care statul poate transforma întreaga diferență dintre contribuțiile actualizate și prestațiile probabile în venit fiscal anonim.
3. Unde se află, în realitate, „impozitul ascuns”
Din punct de vedere tehnic, nu există în Codul fiscal o creanță denumită „impozit pe CAS”. Mai mult, CAS obligatorie este luată în calcul la determinarea bazei impozabile a salariului, astfel încât aceeași sumă nominală nu suportă simultan CAS și impozit pe venit. La pensionare, partea impozabilă a pensiei este tratată ca venit din pensii. Arhitectura seamănă formal cu o impozitare amânată, contribuția este dedusă în perioada activă, iar prestația este fiscalizată, în limitele stabilite de lege, la momentul plății.
A numi această succesiune „dublă impunere juridică” ar permite respingerea ușoară a întregii critici. Problema reală este alta. În CAS coexistă două componente, una asiguratorie, care finanțează dreptul corelativ, și una redistributiv-fiscală, reprezentată de partea pentru care nu poate fi identificată o contraprestație rezonabilă. Această a doua componentă este impozitul ascuns.
El poate fi definit astfel:
Componenta fiscală implicită = valoarea actualizată a contribuțiilor − valoarea actuarială a prestațiilor − costul legitim și proporțional al solidarității.
Formula nu pretinde echivalență contabilă perfectă. O asigurare socială acoperă longevitatea, invaliditatea și riscuri colective, iar unii beneficiari vor primi mai mult decât au contribuit, alții mai puțin. Tocmai aceasta este funcția mutualizării. Dar diferența nu poate fi lăsată complet în afara controlului. Dacă statul nu definește costul solidarității, nu publică rata de recuperare pe cohorte și nu explică efectul fiecărei reforme asupra valorii prestației, orice diferență este prezumată convenabil drept solidaritate, deși poate reprezenta finanțare bugetară pură.
Fiscalizarea apare prin cumul, lipsa capitalizării sau a unei actualizări echivalente, modificarea repetată a formulei, creșterea stagiului și a vârstei, prorogarea indexării, plafonarea prestației și impozitarea pensiei la ieșire. Fiecare măsură poate avea o justificare separată. Aplicate împreună, ele produc un efect de foarfecă, statul mărește patrimoniul transferat, amână momentul restituirii și reduce patrimoniul restituit.
4. Pensia este venit impozabil, prestație socială sau drept patrimonial?
Răspunsul corect este că poate avea simultan toate cele trei calități, pe planuri juridice diferite.
În dreptul fiscal, pensia este o categorie de venit supusă unui regim propriu de impunere. Calificarea fiscală privește tratamentul sumei după ce dreptul la plată s-a născut. Ea nu transformă pensia într-un simplu câștig acordat discreționar de stat.
În dreptul securității sociale, pensia este prestația plătită la producerea riscului asigurat și la îndeplinirea condițiilor de vârstă și stagiu. Aceasta este calificarea sa legală principală.
În dreptul constituțional și convențional, drepturile deja născute și creanțele suficient stabilite pot constitui interese patrimoniale. Articolul 47 alin. (2) din Constituție garantează dreptul la pensie. Articolul 44 protejează proprietatea și creanțele asupra statului în condițiile legii. În jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, prestațiile sociale pot intra în sfera „bunurilor” protejate de articolul 1 din Protocolul nr. 1 atunci când dreptul are o bază suficientă în dreptul intern.
Această protecție nu înseamnă că orice contribuabil dobândește proprietatea asupra unei sume capitalizate identice contribuțiilor sale și nici că formula pensiei nu poate fi schimbată niciodată. CEDO recunoaște statelor o marjă largă în politica socială și acceptă reduceri sau recalibrări dacă sunt legale, urmăresc un interes general și păstrează justul echilibru. Protecția devine mai puternică pentru prestația deja stabilită și mai relativă pentru așteptările viitoare dependente de condiții neîndeplinite.
Tocmai de aceea trebuie distinse trei momente, perioada de contribuție, momentul deschiderii dreptului și perioada de plată. În primul moment există o poziție juridică în formare, nu proprietate asupra unei pensii determinate. La îndeplinirea condițiilor, creanța devine individualizată. După emiterea deciziei de pensionare, prestațiile scadente sunt creanțe, iar cuantumul aflat în plată beneficiază de protecția cea mai intensă. O reformă care tratează identic aceste trei momente ignoră densitatea diferită a dreptului patrimonial.
5. Inflația, indexarea și confiscarea prin timp
O reducere nominală este vizibilă și provoacă imediat control politic și juridic. Eroziunea prin inflație este mai discretă. Dacă pensia rămâne neschimbată în timp ce prețurile cresc, statul poate susține că nu a diminuat niciun leu, deși puterea de cumpărare a creanței a fost redusă.
Nu orice neindexare constituie automat expropriere. Nici Constituția, nici Convenția nu garantează în abstract o anumită metodă universală de indexare. Dreptul concret depinde de legea în vigoare, de existența unei obligații suficient de precise și de intensitatea ingerinței. Dar atunci când legea a instituit o formulă anuală, contribuabilul a putut construi o așteptare normativă concretă, iar executivul suspendă repetat aplicarea formulei pentru motive bugetare generale, timpul încetează să fie neutru.
Prorogarea nu conservă integral dreptul. Pentru o prestație periodică, amânarea unei majorări înseamnă pierderea diferenței pentru lunile respective. Dacă baza rămâne ulterior mai mică, pierderea se propagă prin toate indexările viitoare. Efectul este compus, nu temporar. Pentru pensionar, perioada nu poate fi recuperată biologic, iar o eventuală corecție ulterioară nu repară automat consumul, tratamentul sau nivelul de viață sacrificate între timp.
Asimetria devine dificil de justificat atunci când statul își conservă creanțele prin dobânzi, penalități, actualizări și indexări, dar prezintă conservarea reală a creanței pensionarului drept beneficiu condiționat de spațiul bugetar. Statul nu poate cere monedă actuală pentru propriile creanțe și restitui monedă istorică pentru obligațiile sale fără o justificare proporțională.
6. Testul actuarial al adevărului juridic
Instanțele examinează frecvent textele succesive, fără a măsura efectul lor cumulat. O normă crește vârsta, alta mărește stagiul, alta schimbă baza, alta prorogă indexarea, iar alta fiscalizează prestația. Analizate separat, fiecare poate părea moderată. Împreună, pot schimba natura raportului.
Controlul ar trebui să utilizeze un test actuarial în patru etape.
Prima etapă este determinarea patrimoniului transferat. Pentru fiecare perioadă se identifică baza de calcul, cota efectivă, contribuția suportată și valoarea ei actualizată până la momentul pensionării. O formulă orientativă este:
VCT = Σ Cₜ × Π(1 + πₖ + rₖ)
VCT reprezintă valoarea contribuțiilor transferate, Cₜ contribuția perioadei, π rata inflației, iar r un randament real prudent. Formula trebuie aplicată cu grijă, deoarece adunarea inflației și randamentului este o aproximație. Într-un model riguros se utilizează factori compuși separați și serii lunare efective.
A doua etapă este determinarea valorii actuariale a prestațiilor. Se proiectează pensia netă, probabilitatea de supraviețuire, indexările prevăzute și o rată de actualizare coerentă:
VAP = Σ pₘ × Pₘ /(1 + d)ᵐ
VAP este valoarea actuarială prezentă, pₘ probabilitatea ca beneficiarul să fie în viață în luna m, Pₘ prestația netă estimată, iar d rata lunară de actualizare.
A treia etapă este izolarea beneficiilor de asigurare care nu apar într-o simplă comparație între depuneri și pensie, acoperirea invalidității, riscul longevității peste medie, pensiile de urmaș, costurile administrării și redistribuirea socială legitimă. Fără această etapă, comparația ar trata sistemul public ca pe un depozit bancar și ar fi metodologic greșită.
A patra etapă este testul proporționalității. Diferența rămasă după deducerea costurilor legitime trebuie explicată. Dacă ea provine din utilizarea contribuției pentru alte obiective, din reducerea retroactivă a valorii dobândite ori dintr-o succesiune de măsuri lipsite de evaluare cumulativă, componenta fiscală implicită devine constituțional relevantă.
O asemenea expertiză nu trebuie să pornească de la procente generale precum afirmația că toți asigurații recuperează numai 30-50%. Fără o bază de date, cohortă, sex, vârstă, mortalitate, traseu salarial, impozitare și ipoteze de indexare, procentul nu este probă, ci retorică. Modelul trebuie aplicat individual și pe cohorte reprezentative, iar ipotezele trebuie publicate. Forța argumentului nu stă într-o cifră spectaculoasă, ci în imposibilitatea statului de a explica diferența măsurată.
7. Limitele constituționale ale reformei
Legiuitorul are competența de a configura sistemul de pensii. Poate modifica vârsta, stagiul și formula pentru viitor, poate răspunde schimbărilor demografice și poate distribui costurile solidarității. Competența nu este însă identică unei puteri de dispoziție asupra patrimoniului contributiv.
Controlul constituțional trebuie să verifice cel puțin legalitatea și calitatea normei, existența unui scop legitim, necesitatea măsurii, coerența sa cu ansamblul reformei, protecția încrederii legitime, existența unor reguli tranzitorii și proporționalitatea sarcinii individuale. Articolele 1 alin. (3) și (5), 15 alin. (2), 16, 44, 47 alin. (2), 53, 56 și, în cazul ordonanțelor de urgență, 115 alin. (4) și (6) formează împreună cadrul de analiză.
Decizia CCR nr. 872/2010 rămâne esențială pentru distincția dintre pensia contributivă și componentele necontributive. Totuși, ea nu trebuie transformată într-o formulă absolută potrivit căreia orice regulă viitoare este intangibilă. Argumentul solid este că partea contributivă a pensiei aflate în plată are o protecție patrimonială sporită, iar diminuarea sa nu poate fi justificată prin simpla invocare a echilibrului bugetar.
Articolul 56 privind justa așezare a sarcinilor fiscale devine relevant atunci când contribuția dobândește funcție fiscală. Dacă aceeași cotă produce randamente juridice radical diferite, fără transparență, fără plafonarea componentei redistributive și fără justificarea diferențelor, problema nu mai este doar de securitate socială, ci și de echitate fiscală.
În cazul intervenției prin ordonanță de urgență, controlul trebuie să fie dublu. Guvernul trebuie să demonstreze situația extraordinară și imposibilitatea amânării reglementării, apoi să arate că măsura nu afectează dreptul la pensie în sensul interdicției constituționale. Un deficit previzibil, repetat și produs inclusiv de opțiuni bugetare anterioare nu devine automat situație extraordinară. Iar schimbarea calendarului poate afecta dreptul dacă suprimă definitiv prestațiile aferente perioadei amânate.
8. Standardul CEDO, protecție reală, dar nu garanție actuarială integrală
Jurisprudența CEDO oferă cadrul cel mai adecvat pentru examinarea pensiei ca interes patrimonial. În Stec și alții împotriva Regatului Unit, Curtea a arătat că, atunci când un stat instituie prin lege o prestație socială, persoanele care îndeplinesc condițiile pot avea un interes patrimonial protejat. În Kjartan Ásmundsson împotriva Islandei, suprimarea totală a unei prestații de invaliditate, în condițiile în care situația beneficiarului nu se schimbase comparabil, a impus o sarcină excesivă. În Béláné Nagy împotriva Ungariei, Marea Cameră a analizat condițiile în care o prestație socială și așteptarea legitimă intră sub protecția Protocolului.
Aceeași jurisprudență arată însă limitele tezei. Convenția nu garantează dreptul de a dobândi proprietate, nici o pensie de un anumit cuantum și nici o echivalență actuarială deplină între contribuții și prestații. În cauzele privind măsurile de austeritate, Curtea a acordat statelor o marjă largă, mai ales când reducerile au fost generale, temporare, moderate și nu au amenințat subzistența.
Prin urmare, un litigiu serios nu trebuie construit pe ideea că orice diferență constituie confiscare. El trebuie să demonstreze caracterul individualizat al dreptului, intensitatea pierderii, efectul cumulativ, lipsa tranziției, incoerența tratamentului, absența unei evaluări actuariale și sarcina excesivă impusă unei categorii. Testul este al justului echilibru.
9. Dreptul Uniunii și capcana trimiterii preliminare artificiale
Articolul 17 din Carta drepturilor fundamentale protejează proprietatea, iar articolele 20, 21, 34 și 47 pot deveni relevante în litigii privind egalitatea, securitatea socială și protecția jurisdicțională. Carta se aplică statelor membre numai atunci când acestea pun în aplicare dreptul Uniunii. O reformă pur internă a pensiilor nu intră automat în dreptul UE doar pentru că România este stat membru.
Hotărârea Barber, C-262/88, privește o pensie profesională legată de raportul de muncă și noțiunea de remunerație din perspectiva egalității între femei și bărbați. Ea nu permite calificarea automată a întregului sistem public PAYG drept remunerație amânată. O trimitere preliminară întemeiată exclusiv pe Barber și articolul 17 din Cartă riscă să fie declarată fără legătură cu dreptul Uniunii.
Legătura unională trebuie identificată concret, aplicarea unei directive privind egalitatea de tratament, coordonarea sistemelor de securitate socială pentru lucrători mobili, libera circulație, recunoașterea perioadelor contributive în mai multe state, discriminarea pe criterii protejate sau implementarea unor condiționalități europene prin măsuri naționale aflate efectiv în domeniul dreptului UE. Abia atunci instanța poate formula întrebări privind compatibilitatea măsurii cu Carta și cu principiile proporționalității și securității juridice.
Întrebarea preliminară nu poate cere CJUE să declare neconstituțională legea română și nici să aplice direct CEDO. Ea trebuie să solicite interpretarea unei norme unionale relevante pentru soluționarea cauzei. Rigoarea legăturii cu dreptul UE protejează credibilitatea demersului.
10. Statul nu urmărește plata corectă, ci administrarea minimului suportabil
Succesiunea reformelor sugerează o schimbare de paradigmă. În loc să pornească de la valoarea obligației născute din contribuție și să construiască finanțarea necesară, statul pornește de la suma pe care dorește să o aloce și ajustează condițiile dreptului până când prestația încape în buget. Dreptul nu mai determină bugetul, bugetul determină conținutul dreptului.
Această inversare explică de ce pensia este prezentată permanent ca „efort bugetar”, deși resursa își are originea într-o prelevare obligatorie asupra muncii. Explică de ce indexarea este descrisă ca majorare, nu ca protecție împotriva devalorizării. Explică de ce contribuțiile sunt certe, imediate și executabile, iar prestațiile sunt condiționate de sustenabilitate, calendar și oportunitate politică.
Nu este necesară existența unei intenții declarate de a deposeda pensionarul. Este suficient ca instituțiile să optimizeze constant o singură variabilă, reducerea plăților, ignorând valoarea în timp a contribuțiilor și efectul cumulat al reformelor. Un sistem poate deveni confiscatoriu prin arhitectură, nu doar prin declarație.
Nici subvenția de la bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale nu infirmă această concluzie. Ea poate reflecta dezechilibrul demografic, decizii de politică socială neacoperite contributiv, facilități acordate prin lege sau transferuri istorice ale costurilor. Fără o contabilitate separată a obligațiilor contributive și necontributive, subvenția este folosită retoric pentru a prezenta pensionarul drept beneficiar al generozității fiscale, deși o parte a deficitului poate proveni tocmai din amestecarea funcțiilor sistemului.
11. Ce ar însemna restabilirea naturii de asigurare
Reforma autentică nu presupune transformarea obligatorie a întregului sistem într-un fond privat și nici eliminarea solidarității. Presupune readucerea resursei și a obligației în aceeași ecuație juridică.
Fiecare asigurat ar trebui să primească anual o situație a contribuțiilor, a drepturilor acumulate și a valorii proiectate în scenarii standardizate. Bugetul ar trebui să separe explicit prestațiile contributive de cele de asistență și de costul politicilor necontributive. Orice reformă ar trebui însoțită de o evaluare actuarială pe cohorte, de prezentarea ratei de înlocuire, a valorii actualizate și a distribuției pierderilor și câștigurilor.
Componenta solidară trebuie definită și justificată public. Nu neapărat individualizată la ultimul leu, dar suficient de transparentă pentru ca Parlamentul, Curtea Constituțională și instanțele să poată verifica dacă redistribuirea rămâne proporțională.
Indexarea trebuie tratată ca mecanism de conservare a dreptului, nu ca recompensă anuală. Dacă formula este suspendată, legea trebuie să precizeze durata, motivele, categoriile afectate, mecanismul de recuperare și analiza sarcinii individuale. Prorogarea repetată fără compensare trebuie examinată ca diminuare, nu ca simplă tehnică legislativă.
În fine, impozitarea pensiei trebuie explicată în cadrul ciclului fiscal complet. Statul trebuie să arate ce parte din contribuție a fost dedusă, ce parte a finanțat asigurarea, ce parte a reprezentat solidaritate și asupra cărei valori aplică impozitul la plată. Numai această transparență poate demonstra că nu taxează încă o dată ceea ce a devenit deja prelevare definitivă.
Concluzie
CAS este, în litera legii, contribuție de asigurări sociale. Pensia este, în litera aceleiași legi, prestație de asigurări sociale și, în condițiile jurisprudenței constituționale și convenționale, un interes patrimonial protejat. Dar adevărul juridic nu se oprește la denumiri.
Atunci când statul colectează contribuția ca pe un impozit, utilizează resursa ca pe un venit curent, nu recunoaște valoarea în timp a banilor, schimbă regulile înainte și după deschiderea dreptului, prorogă protecția împotriva inflației și impozitează prestația la ieșire, apare o componentă fiscală implicită. Nu întreaga CAS devine impozit, ci diferența nejustificată dintre patrimoniul transferat și protecția real restituită.
Problema centrală nu este dacă sistemul PAYG poate exista. Poate și exprimă o opțiune legitimă de solidaritate. Problema este dacă solidaritatea poate funcționa fără limită, fără contabilitate patrimonială, fără test actuarial și fără control jurisdicțional efectiv. Răspunsul într-un stat de drept trebuie să fie negativ.
Statul nu este proprietarul contribuției, ci administratorul unei resurse afectate unui scop. Nu este donatorul pensiei, ci debitorul unei obligații configurate prin muncă, contribuție și lege. Iar sustenabilitatea nu poate însemna conservarea bugetului prin devalorizarea unilaterală a creditorului.
Repere normative și jurisprudențiale
Constituția României, în special art. 1 alin. (3) și (5), art. 15 alin. (2), art. 16, art. 44, art. 47 alin. (2), art. 53, art. 56 și art. 115 alin. (4) și (6).
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, Titlul IV și Titlul V.
Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii.
Curtea Constituțională, Decizia nr. 872 din 25 iunie 2010.
CEDO, Stec și alții împotriva Regatului Unit [MC], decizia din 6 iulie 2005 și hotărârea din 12 aprilie 2006.
CEDO, Kjartan Ásmundsson împotriva Islandei, hotărârea din 12 octombrie 2004.
CEDO, Béláné Nagy împotriva Ungariei [MC], hotărârea din 13 decembrie 2016.
CJUE, cauza C-262/88, Barber împotriva Guardian Royal Exchange Assurance Group, hotărârea din 17 mai 1990.
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în special art. 17, art. 34, art. 47 și art. 51.
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