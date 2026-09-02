CAS între contribuție și impozit: analiza lui Daniel Udrescu despre fiscalizarea implicită a pensiilor

Scris de Realitatea Financiara Publicat: 2 sept. 2026, 09:11

ntr-o analiză juridico-fiscală amplă, Daniel Udrescu susține că principala problemă a sistemului public de pensii nu este schimbarea legii, ci ruptura dintre calificarea juridică a CAS și funcția sa economică. Studiul argumentează că, atunci când contribuțiile sunt administrate ca venituri publice curente, iar drepturile viitoare sunt modificate succesiv prin reforme, o parte din CAS capătă caracteristicile unui „impozit ascuns”, ridicând întrebări privind patrimoniul contributiv și limitele constituționale ale reformei pensiilor.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre daniel udrescu