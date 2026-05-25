Analiză Daniel Udrescu: Fenta urgenței și paradoxul „afectării”. Despre disonanța dintre definiția constituțională și practica tolerată a ordonanțelor de urgență în materie fiscală

Articolul 115 alin. (6) din Constituție instituie una dintre cele mai importante limite materiale ale delegării legislative, ordonanțele de urgență nu pot afecta drepturile, libertățile și îndatoririle prevăzute de Constituție. Printre acestea se află, în mod expres, obligația fiscală consacrată de art. 56.

La nivel declarativ, arhitectura este clară: executivul poate legifera prin OUG doar în condiții excepționale, iar chiar și atunci este ținut de interdicții de conținut menite să protejeze nucleul dur al raportului dintre stat și cetățean. Problema apare însă nu la nivelul textului constituțional, ci la nivelul modului în care Curtea Constituțională a definit noțiunea de „afectare” și, mai ales, la nivelul modului în care a ales să o aplice.

Problema nu mai este una de politică fiscală, ci de deturnare a mecanismului constituțional al delegării legislative prin utilizarea sistematică a OUG în fiscalitate. Încălcarea este de arhitectură constituțională.



Prima normă încălcată este art. 115 alin. (4). OUG pot fi emise doar în situații extraordinare, imprevizibile. Fiscalitatea nu intră în această categorie. Deficitele și nevoia de venituri sunt consecințe normale ale guvernării. Invocarea lor constantă ca „urgență” devine o ficțiune juridică.



A doua încălcare este art. 115 alin. (6). OUG nu pot afecta drepturi și îndatoriri fundamentale, inclusiv obligația fiscală din art. 56. Conform CCR (Decizia 1189/2008), „a afecta” înseamnă orice consecință negativă. Orice creștere de taxe sau modificare fiscală bruscă produce o diminuare patrimonială. Neaplicarea consecventă a acestei definiții arată o ruptură între doctrină și practică.



A treia încălcare este art. 1 alin. (5), securitatea juridică. Guvernarea prin OUG, repetată și imprevizibilă, face imposibilă anticiparea sarcinii fiscale și afectează planificarea economică și încrederea legitimă.



A patra încălcare este separația puterilor (art. 1 alin. (4)). Parlamentul este titularul deciziei fiscale. Utilizarea excesivă a OUG mută această competență către executiv, iar tolerarea de către CCR produce o redistribuire informală a puterii.



A cincea încălcare este proporționalitatea. Lipsa unui test real al „afectării” înseamnă că nu se verifică dacă măsurile sunt excesive sau disproporționate. Controlul rămâne formal.



A șasea încălcare privește protecția proprietății (art. 44 și Protocolul nr. 1 CEDO). Fiscalitatea impusă imprevizibil și fără control efectiv poate deveni ingerință arbitrară în patrimoniu.



A șaptea încălcare este încrederea legitimă. Modificările frecvente prin urgență elimină orice așteptare rezonabilă de stabilitate.



Sinteza este clară: utilizarea OUG în fiscalitate, tolerată de CCR, încalcă art. 115 alin. (4) și (6), art. 1 alin. (4) și (5), art. 44 și art. 56, deoarece transformă excepția în regulă, golește noțiunea de „afectare” și mută decizia fiscală din control parlamentar în discreția executivului.