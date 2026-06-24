Alertă ANAF pentru românii cu venituri din afara țării: Ce trebuie să schimbi urgent în Declarația Unică

ANAF îi avertizează pe românii care au realizat venituri din străinătate în 2025 și nu le-au declarat că trebuie să își regleze urgent situația fiscală. Fie că este vorba despre o primă depunere a formularului 212 sau despre o declarație rectificativă, documentele pot fi transmise online prin SPV, trimise prin poștă sau depuse fizic la fisc.
Pentru a veni în sprijinul contribuabililor, ANAF a oferit posibilitatea precompletării automate a Formularului 212 cu datele deja existente în evidențele fiscale din România. Totuși, informațiile privind sumele câștigate în afara țării în cursul anului 2025 nu au putut fi incluse în acest proces automatizat.
Această situație apare deoarece autoritățile fiscale din alte state transmit datele financiare către România mult mai târziu, de regulă după expirarea termenului legal de depunere autohton. Din acest motiv, obligația de a verifica și de a adăuga manual aceste venituri le revine exclusiv contribuabililor.
Conform Codului Fiscal, termenul-limită pentru raportarea veniturilor externe din 2025 a fost data de 25 mai 2026. Persoanele fizice care au realizat astfel de câștiguri și nu le-au declarat la timp trebuie să își regularizeze situația fiscală cât mai repede prin două modalități, în funcție de caz:
Depunerea Formularului 212 (Declarația Unică) – dacă nu au trimis deloc acest document până acum.
Trimiterea unei declarații rectificative – în cazul în care au depus deja Declarația Unică, dar au omis să includă și sumele obținute în străinătate.
Fiscul trimite notificări înainte de sancțiuni
Înainte de a trece la măsuri punitive sau la stabilirea din oficiu a datoriilor, ANAF va trimite notificări oficiale persoanelor aflate în această situație. Contribuabilii vizați vor avea ocazia și dreptul legal să prezinte documente justificative sau să ofere explicații scrise cu privire la sumele încasate peste hotare, oferind astfel o șansă de clarificare amiabilă a situației.
Riscul impunerii din oficiu și soluția de salvare
Dacă un contribuabil ignoră notificările și refuză să își îndeplinească obligațiile declarative, ANAF avertizează că are dreptul legal de a calcula și de a stabili din oficiu impozitele și taxele datorate.
Totuși, legislația oferă o ultimă portiță de salvare: chiar și după ce Fiscul emite o decizie de impunere din oficiu, cetățenii mai au la dispoziție un termen de 60 de zile pentru a depune Declarația Unică cu datele corecte. În momentul în care declarația întârziată este înregistrată, decizia de impunere emisă anterior de ANAF este anulată automat.