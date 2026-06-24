Alertă ANAF pentru românii cu venituri din afara țării: Ce trebuie să schimbi urgent în Declarația Unică

Publicat 24 iun. 2026, 16:24 Sursă Realitatea.Net

ANAF îi avertizează pe românii care au realizat venituri din străinătate în 2025 și nu le-au declarat că trebuie să își regleze urgent situația fiscală. Fie că este vorba despre o primă depunere a formularului 212 sau despre o declarație rectificativă, documentele pot fi transmise online prin SPV, trimise prin poștă sau depuse fizic la fisc.

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