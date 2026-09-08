Facturile la energie vor crește în toamnă. Estimarea Ministerului Energiei: majorări de până la 10%

Publicat 8 sept. 2026, 22:00 Actualizat 8 sept. 2026, 22:11 Sursă Realitatea.net

Românii ar putea plăti facturi ușor mai mari la electricitate în perioada următoare, pe fondul consumului ridicat din timpul verii, al secetei și al costurilor mai mari de achiziție a energiei. Secretarul de stat din Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, estimează că ajustările de tarife anunțate de furnizori vor fi, în general, moderate, de cel mult 10%.

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