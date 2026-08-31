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EXCLUSIV: Legătura dintre afaceristul Hanț și fugarul Ghiță. Ce spune generalul în rezervă Nicolae Iană
Publicat31 aug. 2026, 08:05
Actualizat31 aug. 2026, 08:10
SursăRealitatea PLUS
Generalul în rezervă Nicolae Iană a făcut dezvăluiri incendiare în exclusivitate pentru Realitatea PLUS despre controversatul afacerist Hanț Constantin care este vizat de DNA. Nicolae Iană susține că Hanț a făcut nenumărate afaceri bănoase cu fugarul Sebastian Ghiță, cu care se cunoaște de mai bine de 20 de ani. Realitatea PLUS le-a solicitat puncte de vedere lui Sebastian Ghiță, Hanț Constantin și Victor Ciutacu, însă până în acest moment nu au răspuns.
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