Măsurile de austeritate ale guvernului Bolojan au afectat serios încrederea mediului de afaceri privat în economie, arată un sondaj realizat de Confederația Patronală Concordia. Din cauza creșterii inflației și a costurilor, pe fondul modificărilor fiscale, patru din cinci respondenți apreciază că austeritatea lui Bolojan a descurajat investițiile în mare sau foarte mare măsură, iar pe viitor se pregătesc pentru ce este mai rău.

Încrederea mediului de afaceri privat în economia românească este în scădere, arată un sondaj realizat de Confederația Patronală Concordia în rândul angajaților și angajatorilor români, în luna septembrie. 80% dintre respondenți consideră că mediul economic s-a deteriorat, iar 81% apreciază că măsurile din pachetele fiscale recent adoptate descurajează investițiile în mare sau foarte mare măsură.

Percepția actuală și așteptările pentru următoarele 12 luni

Rezultatele sondajului, la care au participat companii mici, mijlocii și mari, cu capital românesc și străin, indică o percepție predominant negativă: 59% dintre respondenți consideră climatul general de afaceri nefavorabil, cu multe obstacole, 40% îl apreciază ca moderat, cu provocări, dar și oportunități, în timp ce doar 1% îl consideră favorabil.

Așteptările pentru următoarele 12 luni sunt, de asemenea, pesimiste: 71% anticipează o deteriorare, 24% se așteaptă la o relativă stabilitate, iar 5% prevăd o îmbunătățire.

Principalele temeri ale mediului de afaceri: taxe prea mari și legislația fiscală ostilă

Presiunea fiscală rămâne o preocupare centrală pentru mediul de afaceri.

70% consideră nivelul actual de taxare prea ridicat, cu impact asupra competitivității, iar 25% îl consideră acceptabil, dar cu potențial de optimizare.

74% apreciază că legislația fiscală sprijină dezvoltarea afacerilor în mică măsură, în timp ce 25% indică o susținere moderată, recunoscând aspecte pozitive, dar insuficiente.

În opinia participanților la sondaj, principalul impact negativ al recentelor măsuri fiscale este creșterea costurilor operaționale, pentru 52% dintre respondenți, urmată de riscuri în politicile de personal și dezvoltare (25%) și amânarea sau reducerea investițiilor planificate (23%).

În ceea ce privește provocările companiilor în prezent, inflația și creșterea costurilor operaționale rămân principalele dificultăți pentru 26% dintre cei chestionați, urmate de scăderea cererii (24%), birocrația și instabilitatea legislativă (20%).

Nivelul impozitării este menționat de 20% dintre respondenți ca provocare majoră, în timp ce lipsa forței de muncă calificate este citată de 8%.

Viitorul se anunță sumbu: investiții anulate, amînate sau minimale

Din păcate, sondajul arată și o atitudine extrem de precaută a companiilor în ceea ce privește investițiile, ceea ce pune sub semnul întrebării veniturile sau locurile de muncă ale angajaților. Practic, nouă din zece manageri au pus pe pauza investițiile pe următorul an.

40% amână investițiile planificate;

35% planifică doar investiții moderate, de menținere;

16% nu au planuri de investiții pentru următoarele 12 luni;

9% intenționează să facă investiții majore.

De asemenea, evoluția indicatorilor fiscal-bugetari generează preocupare în rândul companiilor, cu 82% dintre respondenți considerând deficitul bugetar și datoria publică preocupări majore și un risc pentru stabilitatea economică.

Surse de incertitudine și perspective

Principalele surse de incertitudine identificate de mediul de afaceri sunt fluctuațiile economice și inflația (60%), urmate de instabilitatea politică (34%) și geopolitica regională (6%).

Rezultatele sondajului sugerează că stabilizarea cadrului fiscal și legislativ, alături de măsuri de control al inflației, ar putea contribui semnificativ la restabilirea încrederii în mersul economiei și la reluarea investițiilor.

Metodologie

Sondajul a fost realizat online în luna septembrie 2025, pe un eșantion de 546 de respondenți, din mediul privat.

Eșantionul include: