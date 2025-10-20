Numărul persoanelor decedate în accidente rutiere în Uniunea Europeană a scăzut cu 2% în 2024 față de anul precedent, potrivit datelor publicate de Comisia Europeană. În total, 19.940 de persoane și-au pierdut viața pe drumurile europene, marcând un pas modest, dar constant, către obiectivul UE de reducere la jumătate a deceselor și vătămărilor grave până în 2030 și eliminarea acestora până în 2050 – inițiativă cunoscută sub numele de „Viziunea zero”.

Media europeană a fost de 45 de victime la un milion de locuitori, însă România (78) și Bulgaria (74) au înregistrat cele mai ridicate rate ale mortalității rutiere din Uniune. La polul opus, Suedia (20) și Danemarca (24) au raportat cele mai sigure drumuri.

Datele preliminare pentru prima jumătate a anului 2025 arată o evoluție mixtă între statele membre. Țări precum Grecia, Cehia, România și Slovacia au înregistrat scăderi ale numărului de victime, în timp ce altele se confruntă cu stagnări sau creșteri.

„Deși aceste cifre arată progrese continue, trebuie să ne amintim că în spatele fiecărei statistici se află familii și comunități îndurerate. Faptul că aproape 20.000 de oameni și-au pierdut viața anul trecut este inacceptabil”, a declarat Apostolos Tzitzikostas, comisarul european pentru transport durabil și turism. El a subliniat că îmbunătățirea siguranței rutiere este o responsabilitate comună între autorități, industrie și participanții la trafic.

Comisia Europeană a anunțat că va continua să monitorizeze îndeaproape tendințele privind siguranța rutieră și să sprijine statele membre în eforturile lor de reducere a numărului de accidente.

Sursa: Realitatea Financiara