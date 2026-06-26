CNAIR impune restricții de trafic în 16 județe, din cauza codului roșu de caniculă

Scris de Realitatea Financiara Publicat: 26 iun. 2026, 15:11

Autovehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 de tone vor avea restricții de circulație, duminică, între orele 12:00 - 20:00, pe sectoarele de drum național, drumuri expres și autostrăzi din 16 județe, unde va fi în vigoare o atenționare Cod roșu de caniculă, informează Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

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