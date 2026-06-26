CNAIR impune restricții de trafic în 16 județe, din cauza codului roșu de caniculă

Autovehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 de tone vor avea restricții de circulație, duminică, între orele 12:00 - 20:00, pe sectoarele de drum național, drumuri expres și autostrăzi din 16 județe, unde va fi în vigoare o atenționare Cod roșu de caniculă, informează Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).
Județele vizate sunt: Hunedoara, Arad, Alba, Bihor, Cluj, Sălaj, Satu Mare, Maramureș, Bistrița Năsăud, Suceava, Botoșani, Mureș, Harghita, Covasna, Brașov și Sibiu.
'Aceste restricții sunt instituite ca urmare a avertizărilor de caniculă emise de către Administrația Națională de Meteorologie, Cod Galben, Cod Portocaliu și Cod Roșu - val de căldură persistent, caniculă, disconfort termic accentuat și deosebit de accentuat respectiv temperaturi extreme. Măsura este adoptată pentru protejarea și conservarea sectoarelor de drum cu îmbrăcăminte bituminoasă, respectiv pentru prevenirea deformațiilor majore ireversibile (ce implică și pierderea stabilității straturilor rutiere) care pot apărea pe rețeaua rutieră, ca efect al desfășurării traficului greu în condițiile climatice de caniculă', se arată într-un comunicat de presă al CNAIR, transmis vineri AGERPRES.
Circulația vehiculelor va fi interzisă, temporar, cu excepția: transporturilor de persoane, transporturilor de animale vii și de produse perisabile de origine animală și vegetală, vehiculelor care participă la intervenții în caz de forță majoră, transporturilor funerare, transporturilor poștale, transporturilor de echipamente de prim ajutor, transporturilor pentru distribuire de carburanți, transporturilor de mărfuri sub temperatura controlată, transporturilor pentru tractări vehicule avariate, transporturilor pentru distribuirea de apă și hrană în zonele calamitate, transporturilor cu vehicule specializate destinate prin construcție salubrizării, transporturilor apă îmbuteliată și băuturi răcoritoare, transporturilor produse provenite din exploatări agricole, transporturilor militare implicate în exerciții multinaționale, transporturilor rutiere în cadrul Sistemului Garanție Returnare (SGR), transporturilor de produse alimentare diverse (produse de panificație, produse de patiserie și de cofetărie proaspete, pișcoturi și biscuiți, produse de patiserie și de cofetărie conservate, zahăr și produse conexe, cacao, ciocolată și produse zaharoase, paste făinoase, cafea, ceai și produse conexe, condimente și mirodenii, produse nutriționale speciale, diverse produse alimentare și produse uscate, sucuri și băuturi alcoolice și nealcoolice, inclusiv apa minerală).
De asemenea, pe perioada restricțiilor vor fi exceptate utilajele proprii ale CNAIR, cât și utilajele închiriate de la firmele cu care instituția are contracte de lucrări în derulare.