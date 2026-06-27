Schimbare majoră la bancomate: românii ar putea retrage suma exactă dorită, indiferent de bancă

Românii care scot bani de la bancomatele altor bănci ar putea avea mai multă libertate atunci când aleg suma pe care vor să o retragă. Un proiect de lege depus la Senat prevede ca operatorii de ATM-uri să fie obligați să permită introducerea unei sume personalizate, indiferent de banca sau instituția de plată care a emis cardul.
Inițiativa legislativă B409/2026 modifică Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată și a fost înregistrată la Senat pe 24 iunie. Proiectul este semnat de mai mulți deputați din formațiuni politice diferite, printre care PSD, AUR, UDMR, USR, PNL, SOS, POT, reprezentanți ai minorităților și parlamentari neafiliați.
Ce s-ar schimba la bancomate
În prezent, mulți utilizatori care folosesc un card la ATM-ul unei alte bănci sunt obligați să aleagă doar dintre sumele afișate pe ecran, cum ar fi 100, 200, 500 sau 1.000 de lei. În unele cazuri, oamenii nu pot introduce manual suma dorită.
Inițiatorii proiectului susțin că această limitare nu ține, de cele mai multe ori, de o problemă tehnică, ci de felul în care este configurată interfața bancomatului pentru cardurile emise de alte bănci. Din această cauză, un client poate ajunge să retragă mai mulți bani decât are nevoie, dacă suma dorită nu se regăsește printre opțiunile rapide.
Opțiunile rapide nu ar dispărea
Proiectul nu elimină sumele prestabilite afișate pe ecranul bancomatului. Acestea ar putea rămâne disponibile pentru retrageri rapide. Diferența este că ele nu ar mai putea înlocui complet opțiunea de introducere manuală a unei sume.
Totuși, bancomatele nu ar fi obligate să elibereze orice sumă în orice condiții. Retragerea ar urma să se facă în limita numerarului disponibil în aparat, a bancnotelor existente, a limitelor tehnice și a regulilor de securitate aplicabile. Cu alte cuvinte, utilizatorul ar putea introduce suma dorită, dar ATM-ul ar putea refuza operațiunea dacă nu are bancnotele necesare sau dacă suma depășește limitele stabilite.
Amenzi pentru operatorii care nu respectă regula
Operatorii de ATM-uri care nu ar respecta noua obligație ar putea fi sancționați. Proiectul modifică articolul 230 din Legea nr. 209/2019 și introduce amenzi între 50.000 și 100.000 de lei pentru prestatorii de servicii de plată, în situația în care sunt afectate sau pot fi afectate interesele consumatorilor.
Dacă proiectul va deveni lege, operatorii de bancomate ar avea la dispoziție 90 de zile de la intrarea în vigoare pentru a se conforma noilor reguli.
De ce spun inițiatorii că este nevoie de schimbare
Autorii proiectului susțin că măsura ar elimina tratamentul diferit dintre clienții băncii care operează ATM-ul și utilizatorii cardurilor emise de alte instituții. În multe cazuri, funcția de introducere manuală a sumei este disponibilă pentru clienții proprii ai băncii, dar nu și pentru cei care folosesc carduri de la alte bănci.
Inițiatorii mai arată că utilizatorii plătesc adesea comisioane pentru retragerile de la bancomatele altor bănci, dar nu au întotdeauna posibilitatea de a decide suma exactă pe care vor să o scoată. Măsura nu elimină comisioanele de retragere și nu schimbă limitele stabilite de bănci pentru carduri. Ea vizează strict interfața ATM-urilor și dreptul utilizatorului de a introduce o sumă personalizată, atunci când retragerea este posibilă tehnic.
Proiectul nu este încă lege
Schimbarea nu se aplică deocamdată. Propunerea legislativă se află la Senat, care este prima Cameră sesizată. Pentru a intra în vigoare, proiectul trebuie adoptat de Parlament, promulgat de președinte și publicat în Monitorul Oficial.