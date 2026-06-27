Schimbare majoră la bancomate: românii ar putea retrage suma exactă dorită, indiferent de bancă

Publicat 27 iun. 2026, 09:42 Sursă Realitatea.net

Românii care scot bani de la bancomatele altor bănci ar putea avea mai multă libertate atunci când aleg suma pe care vor să o retragă. Un proiect de lege depus la Senat prevede ca operatorii de ATM-uri să fie obligați să permită introducerea unei sume personalizate, indiferent de banca sau instituția de plată care a emis cardul.

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