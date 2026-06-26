15 mașini de lux de peste 1,3 milioane de euro, scoase la vânzare de statul român

Statul român, prin Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI), a lansat o nouă licitație publică pentru 15 autoturisme de lux confiscate într-un dosar instrumentat de DIICOT. Vehiculele, evaluate la peste 1,3 milioane de euro, includ modele Porsche, Mercedes și autovehicule de lux, și sunt vândute online prin platforma instituției.
Autoturismele scoase la licitație au fost indisponibilizate în cadrul unei anchete care vizează o grupare suspectată că ar fi obținut credite bancare și contracte de leasing prin folosirea de documente falsificate. Ancheta vizează, de asemenea, presupuse falsificări ale situațiilor financiare, urmate de achiziția unor bunuri de lux, potrivit Click.ro.
Autoritățile au decis valorificarea rapidă a bunurilor pentru a preveni deprecierea acestora până la finalizarea procesului penal.
Modelele scoase la vânzare și prețurile de pornire
Printre vehiculele listate pe platforma ANABI se regăsesc mai multe modele de lux, inclusiv:
Porsche 911 Carrera 4 GTS – de la aproximativ 122.450 euro
Porsche M1 AD Coupe – de la 210.000 euro
Porsche Cayenne – de la 77.000 euro
Porsche Macan – de la 44.700 euro
Mercedes-Benz G63 AMG – de la 133.000 euro
Mercedes-Benz M1 Sedan – de la 75.000 euro
Valoarea totală a bunurilor scoase la licitație depășește 1,3 milioane de euro, conform evaluărilor publicate.
Informații despre licitația online
Licitațiile sunt organizate exclusiv online, pe platforma ANABI. Persoanele interesate trebuie să își creeze un cont, să achite o garanție de participare și să depună o ofertă.
În timpul licitației, participanții pot majora ofertele, iar câștigătorul are la dispoziție cinci zile pentru a achita diferența de preț și a finaliza procedura de adjudecare.
Ce se întâmplă cu banii obținuți
Sumele rezultate din vânzarea autoturismelor rămân indisponibilizate până la o decizie definitivă a instanței în dosarul penal. Această măsură face parte din procedura legală de administrare a bunurilor confiscate sau sechestrate în cadrul anchetelor penale.