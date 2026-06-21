TVA mai mare, venituri înghețate: presiune tot mai mare asupra bugetelor românilor

Scris de Realitatea Financiara Publicat: 21 iun. 2026, 09:24

Creșterea TVA și menținerea înghețării pensiilor și salariilor amplifică dificultățile financiare cu care se confruntă milioane de români. În timp ce prețurile continuă să crească de la o lună la alta, veniturile multor categorii sociale rămân la același nivel, ceea ce reduce puterea de cumpărare și afectează nivelul de trai.

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