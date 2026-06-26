Actualitate· 2 min citire

Ministerul Sănătății, plată record prin PNRR: 438 milioane de lei într-o singură săptămână

Cseke Attila, ministrul interimar al Sănătății

Cseke Attila, ministrul interimar al Sănătății

Realitatea Financiara
Scris de Realitatea Financiara Publicat: 26 iun. 2026, 15:54

Ministerul Sănătății a efectuat, în această săptămână, plăți de 438,1 milioane de lei pentru proiecte finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), cea mai mare sumă achitată într-o singură săptămână de la lansarea programului.

Fondurile au fost direcționate către șantiere aflate în execuție și către achiziția de echipamente medicale, semn că implementarea proiectelor de infrastructură spitalicească și prespitalicească a intrat într-o etapă accelerată.

Ce finanțează banii

Principalele direcții de investiții vizează construirea și modernizarea infrastructurii spitalicești, digitalizarea spitalelor și a instituțiilor administrative din sistemul sanitar, precum și renovarea și dotarea cabinetelor medicilor de familie din întreaga țară.

De asemenea, sunt finanțate achiziții de echipamente pentru prevenirea infecțiilor asociate asistenței medicale și extinderea secțiilor de terapie intensivă neonatală.

Ministrul, despre trecerea de la planificare la execuție

Ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, a declarat că plățile confirmă trecerea proiectelor PNRR din faza de planificare în cea de execuție efectivă.

„Sumele plătite reprezintă confirmarea faptului că proiectele din PNRR au trecut de pe hârtie direct în realitate. Vorbim despre șantiere active, echipamente care încep să ajungă în spitale și o transformare profundă a condițiilor în care sunt tratați românii, de la cabinetul medicului de familie și până la cele mai complexe secții de terapie intensivă neonatală”, a spus Cseke Attila.

Ministerul Sănătății anunță că va monitoriza în continuare stadiul de implementare al tuturor proiectelor, cu obiectivul respectării graficelor de execuție și al utilizării integrale a fondurilor europene alocate României.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

pnrr

Urmărește știrile Realitatea Financiara și pe Google News

Mai multe știri din Actualitate

Mai Multe