Motivul pentru care patronii ajunși în pragul falimentului se tem să mai concedieze angajați

Scris de Realitatea Financiara Publicat: 26 iun. 2026, 16:40

Deși sunt afectați de taxe și impozite, antreprenorii nu vor să concedieze angajați. Ei se tem că vor rămâne fără personal, mai ales că tot mai puțini tineri își caută un loc de muncă, potrivit Realitatea PLUS.

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