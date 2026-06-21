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Producția de gaze naturale a României a scăzut ușor, în timp ce importurile au crescut puternic
Gaze
Producția de gaze naturale utilizabile a României a înregistrat o ușoară scădere în primele patru luni ale anului 2026, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS). Astfel, în perioada ianuarie-aprilie, producția a fost de 2,508 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 1% mai mică decât în aceeași perioadă a anului trecut.
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