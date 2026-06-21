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Aproape 12.000 de români beneficiază de pensii de serviciu. Magistrații încasează cele mai mari sume
Pensii
Numărul beneficiarilor de pensii de serviciu a ajuns la 11.970 de persoane în luna mai 2026, cu 13 mai multe față de luna precedentă, potrivit datelor centralizate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP). Dintre aceștia, 7.922 beneficiază și de pensie bazată pe contributivitate din Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat.
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