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Aproape 12.000 de români beneficiază de pensii de serviciu. Magistrații încasează cele mai mari sume

Pensii

Pensii

Realitatea Financiara
Scris de Realitatea Financiara Publicat: 21 iun. 2026, 10:27

Numărul beneficiarilor de pensii de serviciu a ajuns la 11.970 de persoane în luna mai 2026, cu 13 mai multe față de luna precedentă, potrivit datelor centralizate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP). Dintre aceștia, 7.922 beneficiază și de pensie bazată pe contributivitate din Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat.

Cea mai numeroasă categorie este reprezentată de foștii judecători și procurori, care însumează 5.850 de beneficiari. Tot aceștia înregistrează și cea mai mare pensie medie de serviciu, de 25.586 de lei lunar, din care 7.575 de lei provin din sistemul contributiv, iar diferența este suportată de la bugetul de stat.

Pe locurile următoare se află personalul auxiliar din instanțe și parchete, cu 2.457 de beneficiari și o pensie medie de 7.320 de lei, precum și personalul aeronautic civil navigant, care beneficiază de o pensie medie de 13.093 de lei pentru un total de 1.322 de pensionari.

De pensii de serviciu beneficiază și foști membri ai Corpului diplomatic și consular, funcționari publici parlamentari și pensionari proveniți de la Curtea de Conturi. În aceste categorii, pensiile medii variază între 6.274 și 10.685 de lei pe lună.

Datele CNPP arată că sistemul pensiilor de serviciu continuă să includă mai multe categorii profesionale, diferențele dintre nivelurile de pensie fiind semnificative în funcție de statutul și legislația aplicabilă fiecărei categorii de beneficiari.

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