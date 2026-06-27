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Bacăul rămâne fără apă caldă pe termen nedeterminat. Toate centralele au fost oprite după un control ISCIR

Apă caldă

Apă caldă

Realitatea Financiara
Scris deRealitatea Financiara
Publicat27 iun. 2026, 07:22
SursăRealitatea.net

Locuitorii din municipiul Bacău rămân fără apă caldă, după ce Thermoenergy Group Bacău a anunțat oprirea tuturor centralelor termice aflate în funcțiune. Măsura a fost luată în urma unui control ISCIR.

Oprirea centralelor afectează furnizarea apei calde în oraș. Compania a transmis că situația va dura până la remedierea problemelor constatate.

Nu a fost anunțat un termen pentru reluarea apei calde

Thermoenergy Group Bacău a precizat că va face demersurile necesare, împreună cu Primăria Bacău, pentru reluarea serviciului public. Deocamdată, însă, nu a fost anunțat un termen exact pentru reluarea furnizării apei calde, conform presei locale.

Până la rezolvarea situației, locuitorii racordați la sistemul centralizat de termoficare rămân afectați de această măsură.

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