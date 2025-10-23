Haos total la Ministerul Justiției! 2000 de polițiști din penitenciare au ieșit în stradă, revoltați de reforma făcută peste noapte, de reorganizările fără consultare și de bugetele tot mai mici. Oamenii spun că sistemul e în pragul colapsului, că nu mai sunt bani nici pentru salarii, nici pentru orele suplimentare.

”Ne dorim un buget adecvat. Anul acesta e cu 20% mai puțin, anul viitor va fi cu 10%, mai puțin. Avem o nesiguranță foarte mare, dacă la un moment dat am simțit oarecum o siguranță pentru familia noastră, pentru colegii noștri, pentru unitatea noastră, acum totul este în cădere, simțim că este un haos care este din ce în ce mai evident.

Nu ne ajută faptul că o reformă se duce fără dialog social cu partenerii, organizațiile sindicale. Suntem invitați la niște planuri, ni se prezintă, și orice am face noi nu există în acel plan. Nu sunt deschiși, cei din conducere și din management la alte soluții care să fie viabile și pentru noi angajații.

Stresul este foarte mare, stăm într-un sistem de siguranță națională, iar noi nu mai avem nicio siguranță pentru ziua de mâine în niciun caz”, a declarat Marius Vagoană, președintele Sindicatului Național al Polițiștilor de Penitenciare.

În ceea ce privește bugetul pentru salarii, Marius Vagoană a subliniat ”ni s-a spus că pentru ultimele două luni ale anului nu o să fie bani. Acum două săptămâni am înțeles că s-au luat bani de la investiții și se vor plăti salariile, dar cât vom putea duce lucrurile astea? Avem nevoie și de investiții, condițiile de muncă nu sunt cele mai bune. Trăim în primă linie și încercăm să facem lucrurile cele mai nobile pentru niște oameni care sunt custodiați în penitenciare, dar cum putem să ne facem noi treaba dacă de la zi la zi stresul este din ce în ce mai mare”.

De asemenea, președintele Sindicatului Național al Polițiștilor de Penitenciare le-a transmis guvernanților că ”nu este ok ceea ce se întâmplă! E în regulă ca noi să avem un dialog deschis cu Ministrul Justiției prin ANP, cu federațiile sindicale, să avem deschidere cum am avut de multe ori, iar lucrurile s-au dovedit a fi constructive, nu distructive”.