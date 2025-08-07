Tot mai mulți contribuabili, inclusiv firme și PFA-uri, deduc ilegal TVA și înregistrează cheltuieli în contabilitate pentru bunuri care, de fapt, sunt utilizate în interes personal de acționari sau asociați. ANAF atrage atenția că această practică afectează baza de impozitare și poate atrage sancțiuni severe.

„În contextul în care, prin analizarea şi prelucrarea informaţiilor deţinute ca urmare a implementării proiectelor de digitalizare au fost constatate discrepanţe între natura achiziţiilor realizate de către contribuabili comparativ cu activitatea economică desfăşurată, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală face apel către toţi contribuabilii, companii şi persoane fizice autorizate, în vederea asigurării unei conformări fiscale corecte şi complete în ceea ce priveşte declararea şi plata obligaţiilor fiscale. Analizele recente au reliefat faptul că un număr semnificativ de contribuabili înregistrează în conturile de cheltuieli şi deduc taxa pe valoarea adăugată aferentă, achiziţii care, în fapt, sunt destinate uzului personal al acţionarilor sau asociaţilor. Această practică generează erori în contabilitate, distorsionează baza de impozitare şi pe cale de consecinţă conduce la diminuarea impozitelor/taxelor declarate şi achitate”, se arată în comunicatul ANAF.

Instituția precizează că printre contribuabilii verificați se numără firme din consultanță sau din domeniul închirierii de bunuri imobile. Aceștia au înregistrat constant achiziții de produse alimentare, haine, cosmetice și electrocasnice, toate fiind bunuri cu utilizare personală, nu profesională.

„În sensul celor menţionate anterior, ANAF recomandă contribuabililor să revizuiască cu atenţie modul în care clasifică/reclasifică cheltuielile şi să se asigure că declară corect toate impozitele şi taxele datorate, inclusiv prin rectificarea declaraţiilor fiscale iniţiale. Pentru contribuabilii care nu se conformează, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală va iniţia măsuri graduale constând, într-o primă etapă, într-o campanie de notificare şi verificări documentare, după caz, urmând ca, pentru contribuabilii cu risc fiscal ridicat, să fie iniţiate acţiuni ample de inspecţie fiscală”, se mai precizează în comunicat.

ANAF reamintește că o evidență fiscală corectă aduce beneficii și pentru firme, care astfel pot evita inspecții, amenzi sau impunerea unor obligații suplimentare. Totodată, o contabilitate curată ajută la gestionarea eficientă a afacerii. Banii colectați din taxe sunt reinvestiți în domenii esențiale precum sănătatea, infrastructura, educația sau siguranța națională.

„Agenţia Naţională de Administrare Fiscală sprijină mediul de afaceri, într-un mod transparent şi corect, mizând totodată pe colaborarea şi pe responsabilitatea contribuabililor, de a respecta apelul pentru o conformare fiscală corectă şi completă”, încheie instituția.

Sursa: Newsinn