Florin Manole: Pensiile vor crește de la 1 ianuarie 2027

Publicat 5 nov. 2026, 08:05 Sursă Ora de Sibiu

Pensiile vor fi majorate începând cu 1 ianuarie 2027, a anunțat miercuri, 4 noiembrie 2026, ministrul Muncii, Florin Manole. Oficialul a estimat o creștere de 7,3%, subliniind însă că procentul final nu este încă stabilit.

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