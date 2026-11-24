Patronatele propun impozit zero pentru salariul minim și reducerea taxării muncii, în timp ce sindicatele cer și o creștere a veniturilor. Guvernul analizează mai multe scenarii, iar decizia finală ar putea fi luată după 6 decembrie.
Toate variantele privind salariul minim pe economie sunt în continuare analizate de Guvern, sindicate și patronate. Discuțiile continuă, iar reprezentanții partenerilor sociali urmează să se întâlnească din nou, cel mai probabil săptămâna viitoare, pentru a analiza noile simulări privind taxarea și majorarea salariului minim.
Potrivit surselor, după data de 6 decembrie va fi convocată și ședința Consiliului Național Tripartit, în cadrul căreia ar urma să fie luată decizia finală.
În prezent, patronatele solicită Guvernului reducerea taxelor aplicate salariului minim. Una dintre variantele luate în calcul prevede impozit zero pentru salariul minim pe economie și aplicarea unei cote de impozitare de până la 10% pentru veniturile brute de până la 6.000 de lei.
Prin această măsură, reprezentanții mediului privat își doresc ca angajații să rămână cu mai mulți bani în mână la finalul lunii, prin reducerea contribuțiilor către stat. Aplicarea unei astfel de măsuri presupune însă și realizarea unei analize privind impactul asupra bugetului.
De cealaltă parte, sindicatele ar fi de acord cu reducerea impozitării, însă susțin că aceasta nu trebuie să înlocuiască majorarea salariului minim. Reprezentanții angajaților cer creșterea venitului brut pentru a proteja puterea de cumpărare.
Ce variante de majorare a salariului minim sunt analizate
Printre scenariile aflate în discuție se numără majorarea salariului minim brut la valori cuprinse între 4.800 și peste 5.000 de lei, în funcție de procentul raportat la câștigul salarial mediu brut.
Potrivit simulărilor prezentate, sunt luate în calcul trei scenarii:
Scenariul 1: salariu minim brut de 4.593 de lei și salariu net de 2.761 de lei, reprezentând 47% din câștigul salarial mediu brut.
Scenariul 2: salariu minim brut de 4.884 de lei și salariu net de 2.918 lei, reprezentând 50% din câștigul salarial mediu brut.
Scenariul 3: salariu minim brut de 5.079 de lei și salariu net de 3.023 de lei, reprezentând 52% din câștigul salarial mediu brut.
Câți bani ar putea primi în plus angajații dacă se aplică impozit zero
O altă variantă analizată de patronate vizează reducerea impozitării pentru diferite praguri salariale. În cazul unui salariu minim brut de 4.325 de lei și al unui impozit zero, angajatul ar putea primi în plus 182 de lei net.
Pentru un salariu brut de 4.575 de lei, cu o cotă de impozitare de 1,49%, câștigul suplimentar ar fi de 189 de lei net. La un salariu brut de 4.825 de lei, impozitul ar urma să fie de 2,99%, iar suma suplimentară ar ajunge la 177 de lei. În cazul unui salariu brut de 5.075 de lei, cu o cotă de impozitare de 4,48%, angajatul ar primi în plus 152 de lei net.
Decizia privind salariul minim pe economie urmează să fie stabilită după consultările dintre Guvern, sindicate și patronate, cel mai probabil până la jumătatea lunii viitoare.