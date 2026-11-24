Publicat 24 nov. 2026, 09:41 Actualizat 24 nov. 2026, 09:42 Sursă Realitatea PLUS

Patronatele propun impozit zero pentru salariul minim și reducerea taxării muncii, în timp ce sindicatele cer și o creștere a veniturilor. Guvernul analizează mai multe scenarii, iar decizia finală ar putea fi luată după 6 decembrie.

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