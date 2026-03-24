Ciocniri între jandarmi și mineri în fața Guvernului, după eșuarea discuțiilor cu Bolojan. Mai mulți protestatari au fost ridicați, s-au folosit gaze lacrimogene. Reacția Jandarmeriei - VIDEO

Sursă: Realitatea Financiara

Au fost tensiuni majore la protestul masiv al minerilor în fața Guvernului, după eșuarea discuțiilor cu premierul Ilie Bolojan. Când delegația de sindicaliști a ieșit de la întrevedere și le-a transmis oamenilor că n-au obținut nimic și că disponibilizările se vor face, oamenii s-au îmbulzit și au forțat gardurile instalate de forțele de ordine. Pe fondul nemulțumirii, s-a creat o busculadă și jandarmii au intervenit, ridicând câteva persoane și folosind spray iritant. Câțiva protestatari au fost ridicați de forțele de ordine, iar ulterior Jandarmeria a transmis că n-ar fi fost vorba despre mineri. Oamenii au stat de vorbă cu Alexandra Păcuraru, vicepreședinte AUR regiunea Dobrogea, căreia i-au împărtășit problemele. Ulterior, atenție, imagini cu un puternic impact emoțional ce pot afecta în primul rând minorii!

UPDATE 18.10 - Protestatarii continuă să se afle în Piața Victoriei și își strigă nemulțumirile, chiar dacă ora stabilită pentru încheierea protestului a fost depășită.

UPDATE 17:40 - Precizare adunare publică Piața Victoriei, reacția Jandarmeriei

În cadrul adunării publice, mai multe persoane au devenit recalcitrante, au aruncat cu obiecte asupra forțelor de ordine și au forțat dispozitivul de panouri metalice.

În acest context, 2 persoane au fost extrase și conduse la autospecială, pentru stabilirea identității și aplicarea măsurilor legale în consecință.

Elementele de dialog din cadrul dispozitivului de jandarmi relaționează cu participanții la manifestație, pentru calmarea spiritelor și redobândirea caracterului pașnic al adunării publice.

Facem apel la organizator și participanți să respecte recomandările forțelor de ordine, să nu comită alte fapte antisociale și să se delimiteze de persoanele care adopta un comportament agresiv.

În zona adunării publice, un bărbat a adresat injurii în mod explicit, motiv pentru care a fost condus la autospecială, pentru stabilirea identității și aplicarea măsurilor legale în consecință.

Astfel, persoana a fost sancționată contravențional cu amendă în valoare de 800 de lei, în conformitate cu prevederile art. 2, pct. 1 din Legea nr. 61 din 1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice.

Sublinem faptul că persoana în cauză și-a manifestat intenția de a participa la adunarea publică, însă nu face parte din categoria socio-profesională care organizează manifestația.

UPDATE 17:10 - Liderii de sindicat din cadrul Complexului Energetic Oltenia au ieșit în urmă cu puțin timp de la discuțiile cu premierul României, Ilie Bolojan. Din păcate, sutele de mineri prezenți în Capitală nu l-au înduplecat pe șeful Guvernului, care nu pare dispus să sprijine menținerea celor 1.800 de angajați la compania energetică. Mai mult decât atât, Bolojan le-a transmis celor prezenți că, din vară, CE Oltenia va mai funcționa doar cu grupurile care aparțin Sucursalei Electrocentrale Rovinari.

„Am ieșit de la discuții. Din păcate, nu poate fi convins și merge pe aceeași idee ca oamenii să fie trimiși acasă. Mai mult decât atât, și asta ne-a spus și ministrul Energiei, Bolojan ne-a transmis că, din vară, Complexul Energetic Oltenia va mai funcționa doar cu termocentrala de la Rovinari. Deci, fără Turceni. Este încă o dovadă de minciună. Vă dați seama cât au putut să-i mintă pe oamenii din zona Motru și Jilț?”, a declarat președintele Sindicatului Mine Energie Oltenia, Gabriel Căldărușe.

Sunt trei săptămânii de când angajați de la CE Oltenia cer soluții, dar sunt ignorați de autorități. Aproximativ 1800 de oameni își vor pierde locurile muncă înainte de Paște.

UPDATE 14:20 - Aproximativ 1.000 de mineri şi energeticieni de la Complexul Energetic Oltenia protestează marţi în fața sediului Guvernului.

Minerii au venit cu steaguri, vuvuzele şi bannere sau coli de hârtie pe care sunt afișate mesaje la adresa Guvernului Bolojan.

„Bolojane, nu uita, România nu-i a ta”, „Nu cedăm”, „Apă, hrană, energie, la întreaga Românie”, scandează oamenii.

„Ne spun că România nu are bani. Ne spun că Guvernul nu are bani. Dar de pensii speciale au avut sute de miliarde pentru niște oameni care au făcut fix nimic”, a spus un protestatar.

„Protestez pentru acești tineri, care urmează a fi dați afară pe 1 aprilie – un cadou frumos din partea Guvernului – desființarea a 1.476 de locuri de muncă. Am fost la protestele din Gorj, apoi în greva foamei la Ministerul Energiei, apoi la protestele din Gorj și acum iar la București, sa ne bage în seamă acest guvern”, a afirmat un bărbat care lucrează la Complexul Energetic Oltenia de 33 de ani.

Minerii susțin că nu vor renunța la proteste până când autoritățile nu vor oferi un răspuns clar privind viitorul lor profesional.

Potrivit sindicatelor , 1.500 de angajați urmează să fie concediați la 1 aprilie, iar alți 300 vor rămâne fără loc de muncă începând cu 1 mai.