Cea mai puternică metodă de management pe care liderii moderni au uitat-o

În lumea afacerilor moderne, viteza este adesea confundată cu inteligența, iar consensul cu performanța. Ședințele se încheie rapid, echipele aprobă proiecte fără opoziție, iar liderii consideră că lipsa criticilor reprezintă dovada unei decizii bune.

Cu peste două mii de ani în urmă, romanii au dezvoltat o practică remarcabilă. Înaintea deciziilor importante era desemnată o persoană care avea obligația de a argumenta împotriva planului propus. Rolul său nu era să blocheze decizia și nici să demonstreze că are dreptate. Misiunea sa era să identifice punctele slabe, riscurile și consecințele neprevăzute. Mai important, această persoană beneficia de protecție totală. Nu putea fi sancționată pentru faptul că punea sub semnul întrebării opinia majorității. Conceptul a rămas cunoscut în istorie sub numele de „advocatus diaboli”.



Această idee simplă a traversat secolele și continuă să fie utilizată de unele dintre cele mai performante organizații ale lumii. În mediul corporativ modern, companii și firme de consultanță de prim rang au introdus mecanisme similare prin care echipe independente sunt desemnate să critice și să testeze proiectele importante înainte de implementare. Scopul nu este blocarea inițiativei, ci consolidarea acesteia. O strategie care supraviețuiește unui atac profesionist este aproape întotdeauna mai puternică decât una care nu a fost niciodată contestată.



Explicația este confirmată și de neuroștiințe. Atunci când un grup ajunge rapid la consens, creierul intră într-o stare de confort intelectual. Oamenii încetează să mai caute erori și se concentrează exclusiv pe executarea planului. Apar așa-numitele „bule de validare”, în care fiecare participant confirmă ceea ce ceilalți cred deja. Introducerea unei singure voci critice obligă grupul să reevalueze ipotezele, să verifice datele și să identifice vulnerabilitățile. Practic, calitatea deciziei crește înainte ca organizația să investească bani, timp și reputație.



Jeff Bezos a aplicat această logică la Amazon. Echipele erau obligate să identifice și să argumenteze împotriva propriilor propuneri înainte ca acestea să fie aprobate. Ideea era simplă: dacă nu îți poți distruge singur planul, o va face piața după ce ai cheltuit resursele necesare implementării lui.



Dezacordul nu reprezintă un pericol pentru o organizație sănătoasă. Pericolul real este absența dezacordului. O companie în care nimeni nu îndrăznește să contrazică liderul poate părea disciplinată, dar devine vulnerabilă. O organizație care încurajează critica argumentată poate părea inconfortabilă, însă dezvoltă decizii mai solide și mai rezistente în timp.



Poate că una dintre cele mai valoroase întrebări pe care un lider ar trebui să o pună înaintea unei decizii importante nu este „Cine este de acord?”, ci „Cine poate demonstra că greșim?”. De răspunsul la această întrebare depinde adesea diferența dintre succes și eșec.