Daniel Udrescu: De ce trebuie să plătești mai mult pentru aceeași proprietate? Confuzia dintre patrimoniu și activitatea economică
Daniel S. Udrescu / CPA, ECJ, Auditor
De ce ajunge un proprietar să plătească un impozit mai mare pentru aceeași locuință doar pentru că utilizează o cameră în scop profesional sau găzduiește sediul unei societăți? Într-o analiză semnată de Daniel S. Udrescu, CPA, ECJ, Auditor, sunt examinate implicațiile fiscale, economice și constituționale ale impozitării clădirilor cu destinație mixtă, precum și necesitatea modificării art. 459 din Codul fiscal. Autorul propune criterii mai clare pentru diferențierea dintre simpla declarare a unui sediu, utilizarea profesională ocazională și exploatarea comercială efectivă, în vederea unui sistem fiscal mai echitabil și mai predictibil.
În fiscalitatea românească există o contradicție care merită examinată dincolo de formulele de calcul și de nevoia permanentă a administrației de a colecta venituri suplimentare. Statul impozitează proprietatea pentru simplul fapt că aceasta există în patrimoniul unei persoane, dar poate majora impozitul datorat atunci când proprietarul desfășoară în interiorul aceleiași clădiri o activitate economică. În același timp, veniturile rezultate din activitatea respectivă sunt supuse unui regim fiscal propriu. Se pune astfel o întrebare de principiu, dacă imobilul nu și-a schimbat suprafața, structura, amplasamentul sau valoarea patrimonială, ce justifică majorarea impozitului pe proprietate numai pentru că într-o cameră lucrează un avocat, un expert contabil sau administratorul unei societăți comerciale?
Pentru a răspunde, trebuie să pornim de la natura juridică a obligațiilor fiscale. Impozitul pe clădire este un impozit patrimonial, datorat în considerarea deținerii unui bun imobil. Impozitul pe profit privește rezultatul fiscal al unei activități economice, impozitul pe veniturile microîntreprinderilor privește veniturile determinate potrivit regimului legal aplicabil, iar impozitul pe veniturile din activități independente privește venitul profesional al persoanei fizice. Veniturile din chirii sunt, la rândul lor, supuse unui regim fiscal distinct. Aceste obligații au obiecte diferite, dar tocmai această diferență obligă legiuitorul să explice de ce utilizarea economică a unui bun trebuie să determine și majorarea impozitului aferent deținerii sale.
În România, art. 457–460 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal reglementează impozitarea clădirilor rezidențiale, nerezidențiale și cu destinație mixtă. Articolul 459 permite diferențierea tratamentului fiscal al unei clădiri utilizate atât pentru locuit, cât și pentru activități economice. Prin urmare, două apartamente identice, situate în aceeași clădire, pot suporta obligații fiscale diferite în funcție de destinația unor încăperi. Din perspectiva dreptului pozitiv, diferențierea este prevăzută de lege. Din perspectiva economiei publice și a dreptului constituțional, rămâne însă de demonstrat dacă această diferențiere este necesară, proporțională și coerentă cu obiectul impozitului.
Să considerăm două apartamente identice, situate pe același palier, fiecare având 120 de metri pătrați, aceeași vechime, aceeași structură constructivă și aceeași valoare impozabilă de 1.000.000 lei. În primul locuiește un pensionar care își folosește toate camerele exclusiv în scop personal. În al doilea locuiește un expert contabil pensionar, care utilizează o cameră de 20 de metri pătrați pentru activitatea profesională. Clădirile sunt identice, consumul de infrastructură publică poate fi comparabil, iar proprietarii beneficiază de aceleași servicii municipale. Totuși, dacă pentru partea rezidențială presupunem o cotă de 0,1%, iar pentru partea profesională una de 0,2%, primul proprietar datorează 1.000 lei anual, în timp ce al doilea ar datora, într-o simulare cu aceeași valoare fiscală unitară, aproximativ 1.167 lei. Diferența de 167 lei nu rezultă dintr-o creștere a valorii proprietății, ci exclusiv din clasificarea utilizării unei încăperi.
Dacă asupra componentei profesionale s-ar aplica o cotă ipotetică de 1%, obligația totală ar ajunge la aproximativ 2.500 lei, de două ori și jumătate mai mult decât impozitul apartamentului exclusiv rezidențial. Calculele sunt ilustrative și nu reprezintă o determinare a impozitului efectiv datorat în București în 2026, unde trebuie avute în vedere cotele locale și regulile legale de evaluare. Ele evidențiază însă efectul economic al diferențierii, aceeași proprietate poate deveni fiscal mai costisitoare fără să se modifice bunul care constituie obiectul impozitării.
Să examinăm apoi veniturile. Expertul contabil care desfășoară activitatea profesională în apartament datorează impozit pentru venitul net realizat și, după caz, contribuțiile sociale prevăzute de lege. Dacă același spațiu ar fi închiriat unei societăți comerciale, proprietarul ar datora impozitul aferent veniturilor din chirii, iar societatea ar suporta propriile obligații fiscale. Dacă însă proprietarul permite fiului să utilizeze gratuit o cameră pentru activitatea societății sale, proprietarul nu realizează neapărat niciun venit. Cu toate acestea, utilizarea efectivă a spațiului poate influența impozitul pe clădire. În ultimul caz, consecința fiscală a activității unei persoane este suportată de o altă persoană, proprietarul imobilului, care nu participă obligatoriu la rezultatul economic.
Nu ne aflăm, în sens juridic strict, în fața unei duble impuneri a aceluiași venit. Impozitul pe clădire și impozitul pe profit au obiecte diferite. Problema este mai subtilă și tocmai de aceea mai important, un criteriu legat de activitatea economică este introdus în mecanismul de calcul al unui impozit patrimonial, deși activitatea respectivă este deja supusă propriilor obligații fiscale. Această suprapunere nu este automat ilegală, dar trebuie justificată printr-un obiectiv legitim și printr-o relație rezonabilă între diferența de tratament și scopul urmărit.
O posibilă justificare ar fi aceea că activitățile economice generează costuri publice suplimentare. Un restaurant poate produce cantități mai mari de deșeuri, un magazin poate atrage trafic, iar o unitate industrială poate solicita mai intens infrastructura locală. În asemenea situații, diferențierea sarcinilor fiscale poate avea o explicație economică. Dar argumentul nu poate fi extins mecanic asupra tuturor activităților profesionale. Un avocat care redactează contracte într-o cameră a apartamentului, un expert contabil care întocmește situații financiare la calculator sau un programator care lucrează de acasă nu generează în mod necesar costuri publice mai mari decât un salariat care desfășoară activități identice în regim de telemuncă.
Aici apare o altă contradicție. Dacă un salariat lucrează de acasă opt ore pe zi, apartamentul său rămâne, în principiu, o locuință. Dacă aceeași persoană desfășoară o activitate similară în calitate de profesionist independent, utilizarea spațiului poate ridica problema încadrării sale ca destinație mixtă. Diferența nu rezultă neapărat din intensitatea utilizării clădirii sau din costurile suportate de comunitate, ci din forma juridică în care este organizată munca. Un sistem fiscal care urmărește neutralitatea economică ar trebui să evite, pe cât posibil, penalizarea unei forme de organizare profesională în raport cu alta atunci când efectele materiale asupra proprietății și infrastructurii sunt comparabile.
Dreptul fiscal comparat demonstrează că această problemă poate fi abordată diferit. În Regatul Unit, utilizarea unei camere drept birou la domiciliu nu atrage, în mod obișnuit, aplicarea business rates. Autoritățile examinează caracterul efectiv și amploarea activității, existența unor modificări ale spațiului și utilizarea sa comercială distinctă. Irlanda păstrează, în anumite condiții, caracterul rezidențial al proprietăților în care există spații pentru lucrul de acasă. Italia protejează locuința principală obișnuită prin exceptarea sa, în principiu, de la IMU, cu excepțiile prevăzute pentru anumite categorii cadastrale. Aceste sisteme nu sunt identice și nu elimină toate diferențele dintre proprietățile rezidențiale și cele comerciale, dar demonstrează că exercitarea unei activități profesionale la domiciliu nu trebuie tratată automat ca o transformare comercială a locuinței.
Germania și Franța utilizează sisteme în care destinația proprietății poate influența evaluarea și tratamentul fiscal, dar experiența lor evidențiază și complexitatea administrativă a clasificărilor. Reforma germană a impozitului pe proprietate, aplicabilă din 2025, a urmărit inclusiv corectarea unor inegalități istorice de evaluare. Estonia oferă un model diferit, în care impozitul recurent este construit în jurul terenului, fără includerea valorii construcției în baza sa de calcul. Comparația europeană arată că alegerea bazei impozabile și a criteriilor de diferențiere reprezintă decizii de politică fiscală. Nu există o regulă universală potrivit căreia o cameră utilizată profesional trebuie să suporte un impozit patrimonial superior aceleiași camere utilizate exclusiv pentru locuit.
În dreptul constituțional român, analiza trebuie pornită de la art. 16, art. 44 și art. 56 alin. (2) din Constituție. Egalitatea în fața legii nu presupune identitatea absolută a tratamentului fiscal, iar dreptul de proprietate nu exclude obligația de a plăti impozite. Totuși, diferențele instituite între contribuabili trebuie să aibă o justificare obiectivă și rezonabilă, iar sistemul de impuneri trebuie să asigure așezarea justă a sarcinilor fiscale. Dacă două proprietăți sunt identice ca valoare și caracteristici, dar sunt impozitate diferit numai pentru că una găzduiește o activitate profesională de mică amploare, trebuie demonstrat ce diferență economică relevantă justifică sarcina suplimentară.
Această întrebare nu conduce automat la concluzia că art. 459 din Codul fiscal este neconstituțional. Legiuitorul beneficiază de o marjă de apreciere în stabilirea categoriilor fiscale și poate considera utilizarea economică un criteriu relevant. Dar existența competenței de a diferenția nu reprezintă, prin ea însăși, demonstrația că orice diferențiere este proporțională. O analiză constituțională serioasă trebuie să examineze scopul măsurii, adecvarea criteriului ales, existența unor alternative mai puțin împovărătoare și raportul dintre avantajul public urmărit și sarcina impusă proprietarului.
Mai trebuie observat că fiscalitatea proprietății nu poate fi analizată exclusiv din perspectiva valorii imobilului. Un pensionar poate deține un apartament valoros, dar poate dispune de venituri modeste. Dacă permite fiului să utilizeze gratuit o cameră pentru societatea sa, această solidaritate familială nu îi majorează automat veniturile. Dacă își continuă propria activitate profesională pentru a-și completa pensia, majorarea impozitului patrimonial poate diminua tocmai avantajul economic al muncii suplimentare. Un sistem fiscal care urmărește stimularea inițiativei private ar trebui să examineze atent efectele unor asemenea costuri asupra profesiilor independente și întreprinderilor mici.
Există și o problemă de eficiență administrativă. Delimitarea suprafețelor rezidențiale de cele profesionale poate presupune declarații, documente justificative, verificări, recalculări și litigii. În cazul unui apartament utilizat simultan pentru locuit și pentru activități intelectuale, separarea poate deveni artificială. O cameră poate fi birou în timpul zilei și bibliotecă personală seara. Dacă administrația trebuie să determine destinația fiscală a fiecărei încăperi, costul administrării impozitului și riscul unor interpretări neunitare pot crește fără ca veniturile bugetare suplimentare să justifice întotdeauna această complexitate.
O reformă rațională ar trebui să distingă între utilizarea profesională incidentală a locuinței principale și transformarea efectivă a unei proprietăți într-un spațiu comercial. Pentru prima categorie, menținerea regimului rezidențial ar putea constitui regula, cu condiții clare privind amploarea activității, absența modificărilor constructive semnificative și păstrarea destinației principale de locuire. Pentru spațiile comerciale distincte, legiuitorul ar putea menține un tratament diferențiat, dacă acesta este justificat prin caracteristicile proprietății, prin utilizarea sa economică efectivă sau prin costurile publice suplimentare. O asemenea soluție ar reduce birocrația și ar proteja activitățile profesionale desfășurate la domiciliu, fără a elimina impozitarea veniturilor rezultate din acestea.
O variantă mai profundă de reformă ar consta în separarea completă a impozitului patrimonial de destinația economică. În acest model, impozitul de bază ar fi determinat de valoarea și caracteristicile proprietății, iar veniturile rezultate din exploatarea sa ar continua să fie impozitate distinct. Costurile publice suplimentare generate de anumite activități ar putea fi recuperate prin taxe și tarife specifice, fundamentate pe servicii sau pe utilizări identificabile. Această opțiune ar necesita însă o analiză a impactului asupra bugetelor locale și mecanisme de prevenire a utilizării abuzive a regimului rezidențial pentru proprietăți exploatate integral în scop comercial.
În definitiv, discuția nu privește dreptul statului de a colecta impozite, ci coerența criteriilor prin care stabilește cine plătește și pentru ce anume. Proprietatea, venitul, profitul și consumul reprezintă baze economice distincte ale fiscalității. Ele pot coexista în același sistem, dar nu trebuie confundate. Atunci când o persoană realizează venituri din chirii, acestea trebuie analizate ca venituri din chirii. Când o societate realizează profit, acesta trebuie analizat ca rezultat al activității economice. Când un profesionist independent obține venituri, acestea trebuie impozitate potrivit regimului profesional aplicabil. Iar când o persoană deține un apartament, impozitul patrimonial trebuie să aibă o justificare legată de proprietatea respectivă.
Întrebarea fundamentală rămâne, așadar, fără un răspuns economic universal valabil, de ce ar trebui să plătească un proprietar mai mult pentru aceeași clădire numai pentru că desfășoară în interiorul ei o activitate profesională? Dacă diferența este justificată prin costuri publice suplimentare, acestea trebuie demonstrate. Dacă este justificată prin capacitatea contributivă, trebuie analizat venitul efectiv al contribuabilului, nu doar existența unei activități. Dacă este justificată exclusiv prin nevoia de venituri bugetare, atunci trebuie recunoscut că legiuitorul a ales să aplice o sarcină patrimonială suplimentară unei anumite categorii de proprietari, iar această alegere trebuie examinată din perspectiva egalității și proporționalității.
O cameră nu devine mai mare pentru că în ea lucrează un avocat. Un apartament nu devine mai valoros pentru că proprietarul său este expert contabil. O locuință nu se transformă automat într-o investiție comercială pentru că un părinte își ajută copilul să înceapă o afacere. Dacă statul dorește să impoziteze activitatea economică, dispune deja de instrumentele juridice necesare. Dacă dorește să impoziteze proprietatea, trebuie să explice de ce aceeași proprietate merită tratată diferit numai în funcție de profesia sau activitatea persoanei care o utilizează.
Așezarea justă a sarcinilor fiscale începe prin respectarea diferenței dintre ceea ce cetățeanul deține și ceea ce cetățeanul câștigă. Un sistem fiscal coerent nu trebuie să transforme exercitarea unei profesii într-un motiv automat pentru majorarea impozitului patrimonial și nici solidaritatea familială într-o prezumție de capacitate contributivă suplimentară. Proprietatea trebuie impozitată pentru ceea ce reprezintă ca bun patrimonial, iar activitatea economică pentru veniturile pe care le generează. Aceasta nu este doar o problemă de tehnică fiscală, ci una de echitate, neutralitate economică și respect pentru dreptul de proprietate.
De ce trebuie să plătești mai mult pentru aceeași proprietate? Confuzia dintre patrimoniu, titular și activitatea economică
Impozitarea proprietății reprezintă una dintre cele mai vechi forme de fiscalitate, dar tocmai vechimea ei pare să fi îndepărtat discuția de la fundamentul economic al obligației fiscale. Statul impozitează clădirea pentru că aceasta există în patrimoniul unei persoane, indiferent dacă produce venituri, dacă este utilizată pentru locuit sau dacă valoarea sa comercială a crescut fără ca proprietarul să realizeze vreun câștig. Până aici discutăm despre un impozit patrimonial. Situația se complică atunci când aceeași clădire este impozitată diferit în funcție de calitatea juridică a proprietarului și de activitatea desfășurată în interiorul ei. O proprietate poate aparține unei persoane fizice sau juridice, poate constitui domiciliu, sediu social, sediu profesional ori spațiu comercial, iar aceste situații sunt reunite în legislația fiscală prin mecanisme care nu delimitează întotdeauna suficient obiectul impunerii de criteriile utilizate pentru majorarea acesteia.
Problema nu este dacă statul are dreptul să impoziteze proprietatea. Acest drept există. Problema este dacă impozitul patrimonial poate fi multiplicat prin introducerea unor criterii care aparțin altor categorii fiscale, fără o justificare economică distinctă. Proprietatea reprezintă un element al patrimoniului, venitul reprezintă rezultatul unei activități, iar profitul reprezintă un rezultat fiscal determinat potrivit regulilor aplicabile contribuabilului. Deținerea unui imobil, declararea unui sediu și desfășurarea efectivă a unei activități economice sunt, la rândul lor, situații juridice diferite. Dacă legea le tratează ca elemente ale aceluiași mecanism de impunere, trebuie să stabilească precis unde se termină unul și unde începe celălalt.
Codul fiscal român reglementează prin art. 457–460 impozitarea clădirilor rezidențiale, nerezidențiale și cu destinație mixtă. Articolul 459 privește clădirile cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice, în timp ce art. 460 reglementează impozitarea clădirilor aparținând persoanelor juridice. Această separare legislativă introduce prima întrebare. Dacă două clădiri sunt identice ca amplasament, suprafață, structură și valoare impozabilă, în ce măsură calitatea titularului dreptului de proprietate justifică un tratament patrimonial diferit? Persoana juridică poate deține o clădire rezidențială, după cum persoana fizică poate deține un spațiu comercial. Calitatea proprietarului nu este echivalentă cu destinația clădirii, iar destinația declarată nu este întotdeauna identică cu utilizarea efectivă.
A doua întrebare privește sediul declarat. Sediul social al unei societăți reprezintă o adresă juridică, necesară identificării persoanei juridice și îndeplinirii unor obligații administrative. El nu dovedește automat că la adresa respectivă se desfășoară activitate economică. O societate poate avea sediul într-un apartament, dar poate lucra exclusiv la sediile clienților, în alte puncte de lucru sau prin mijloace electronice. Existența unui contract de comodat nu dovedește, prin ea însăși, că o cameră a fost transformată într-un spațiu comercial. În asemenea situații, înregistrarea administrativă trebuie separată de utilizarea materială a proprietății.
A treia întrebare privește natura activității economice. Un avocat care redactează contracte într-o cameră, un expert contabil care întocmește situații financiare, un programator care lucrează la calculator, un magazin care primește zilnic clienți și o unitate industrială care utilizează echipamente, materii prime și personal desfășoară activități economice, dar efectele asupra proprietății și infrastructurii publice sunt fundamental diferite. Activitatea intelectuală individuală nu presupune neapărat modificări constructive, trafic suplimentar, consum semnificativ de infrastructură sau transformarea caracterului locativ al clădirii. Activitatea comercială cu public poate genera asemenea efecte, iar activitatea industrială poate produce costuri suplimentare de altă natură. Legislația fiscală trebuie să distingă între aceste situații înainte de a aplica aceeași logică a majorării impozitului patrimonial.
Să examinăm un exemplu concret. Două apartamente identice, situate pe același palier, au fiecare o suprafață utilă de 120 mp și o valoare impozabilă ipotetică de 1.000.000 lei. Primul este utilizat exclusiv pentru locuit. În al doilea, proprietarul folosește 20 mp pentru activitatea unui cabinet de expert contabil. Dacă aplicăm, exclusiv pentru exemplificare, o cotă rezidențială de 0,1%, primul proprietar datorează 1.000 lei anual. Dacă pentru suprafața profesională aplicăm o cotă nerezidențială de 0,2%, iar valoarea impozabilă se repartizează proporțional cu suprafața, impozitul total ajunge la aproximativ 1.167 lei. La o cotă nerezidențială de 0,5%, obligația crește la aproximativ 1.667 lei, iar la o cotă de 1% ajunge la 2.500 lei. Dacă presupunem o cotă de 1,3%, impozitul total ar fi de aproximativ 3.000 lei. Cotele și valorile sunt ipotetice, iar calculul efectiv depinde de legislația și hotărârile locale aplicabile. Totuși, diferența economică este evidentă: pentru aceeași clădire, utilizarea profesională a unei șesimi din suprafață poate conduce, în scenariile prezentate, la o obligație anuală de până la trei ori mai mare.
Să extindem calculul. Dacă proprietarul este pensionar și realizează o pensie de 4.000 lei lunar, venitul său anual este de 48.000 lei. Impozitul rezidențial ipotetic de 1.000 lei reprezintă aproximativ 2,08% din acest venit. La un impozit de 2.500 lei, ponderea crește la 5,21%, iar la 3.000 lei ajunge la 6,25%. Pe o perioadă de zece ani, fără actualizări și fără modificarea cotelor, diferența dintre 1.000 și 3.000 lei anual însumează 20.000 lei. Proprietarul nu a dobândit un imobil suplimentar și nu a realizat obligatoriu venituri suplimentare. A suportat însă o sarcină patrimonială mai mare pentru că o parte a locuinței a fost asociată unei activități economice.
Situația este și mai relevantă atunci când proprietarul nu este persoana care desfășoară activitatea. Un părinte pensionar poate permite copilului să își înregistreze sediul societății într-o cameră a apartamentului, fără să perceapă chirie și fără să participe la profit. Dacă societatea nu desfășoară activitate efectivă la acea adresă, sediul declarat nu trebuie confundat cu utilizarea economică a clădirii. Dacă activitatea se desfășoară efectiv, trebuie stabilite suprafața, caracterul utilizării și consecințele sale. Proprietarul nu devine automat beneficiar al profitului societății și nu realizează obligatoriu venituri din chirii. În aceste condiții, majorarea impozitului patrimonial trebuie justificată independent de venitul obținut de utilizator.
Mai există o comparație pe care legislația trebuie să o suporte. Un salariat care lucrează de acasă opt ore zilnic poate utiliza o cameră pentru activități contabile, juridice sau informatice. Un profesionist independent poate desfășura exact aceleași activități, în aceeași cameră, cu aceleași echipamente și cu un consum comparabil de infrastructură. Dacă tratamentul fiscal diferă, trebuie identificat criteriul economic care justifică diferența. Forma juridică a muncii poate determina reguli distincte privind impozitarea veniturilor și contribuțiile sociale, dar nu modifică automat caracteristicile patrimoniale ale locuinței. Această comparație nu demonstrează, singură, existența unei discriminări neconstituționale, dar constituie un test relevant pentru obiectivitatea și proporționalitatea clasificării fiscale.
Experiența internațională oferă soluții diferite pentru aceeași problemă. În Regatul Unit, Council Tax se aplică proprietăților domestice, iar business rates privesc proprietățile utilizate economic. Totuși, utilizarea unei camere pentru lucrul de acasă nu conduce automat la aplicarea business rates. Autoritățile examinează caracterul efectiv și distinct al activității, existența clienților sau angajaților, utilizarea exclusivă a spațiului și eventualele modificări constructive. Criteriul relevant nu este simpla existență a unei profesii, ci măsura în care o parte a proprietății și-a pierdut caracterul domestic.
Irlanda utilizează Local Property Tax pentru proprietățile rezidențiale și permite, în anumite condiții, păstrarea caracterului rezidențial al spațiilor folosite pentru lucrul de acasă. Italia protejează locuința principală obișnuită prin exceptarea sa, în principiu, de la IMU, cu excepțiile prevăzute pentru anumite categorii cadastrale. Aceste mecanisme nu sunt identice și nu reprezintă scutiri generale pentru orice activitate economică desfășurată la domiciliu. Ele demonstrează însă că legiuitorul poate recunoaște funcția socială a locuinței și poate evita transformarea automată a utilizării profesionale minore într-o schimbare a regimului fiscal.
Franța utilizează taxe foncière, calculată în raport cu valoarea locativă cadastrală, iar activitățile economice pot fi supuse separat cotisation foncière des entreprises. Sistemul francez arată că fiscalitatea proprietății și fiscalitatea activității pot coexista, dar și că suprapunerea lor produce o arhitectură administrativă complexă. Germania a reformat Grundsteuer începând cu 2025, utilizând modele de evaluare diferite între landuri, după ce vechiul sistem generase inegalități legate de valorile istorice. Estonia a ales un model distinct, concentrat asupra impozitării terenului, fără includerea valorii construcției în baza impozabilă recurentă. Aceste exemple demonstrează că impozitul patrimonial poate fi construit pe baze diferite și că destinația economică nu reprezintă singurul criteriu posibil.
În Spania, IBI utilizează în principal valoarea cadastrală, iar în Portugalia IMI se raportează la valoarea patrimonială fiscală, cu facilități aplicabile anumitor proprietari și gospodării. Țările de Jos utilizează sistemul WOZ pentru evaluarea proprietăților, în timp ce Austria și Polonia aplică propriile mecanisme de impozitare și clasificare. În Statele Unite, mecanisme precum homestead exemption din Florida și Texas sau regulile de limitare a creșterii valorii impozabile din California urmăresc protejarea proprietarului rezident, în condițiile specifice fiecărei jurisdicții. Canada utilizează sisteme provinciale de evaluare și clasificare. Niciunul dintre aceste exemple nu poate fi transpus mecanic în România, dar comparația demonstrează că protecția locuinței principale, delimitarea utilizării profesionale minore și separarea criteriilor patrimoniale de cele economice reprezintă opțiuni legislative reale.
Din perspectiva Curții Constituționale, analiza trebuie construită pe art. 16, art. 44 și art. 56 alin. (2) din Constituție. Egalitatea în fața legii nu presupune identitatea absolută a tratamentului fiscal, iar dreptul de proprietate nu exclude obligația de a plăti impozite. Totuși, diferențele dintre contribuabili trebuie să aibă o justificare obiectivă și rezonabilă, iar sistemul de impuneri trebuie să asigure așezarea justă a sarcinilor fiscale. Legiuitorul poate considera destinația proprietății un criteriu relevant, dar trebuie analizat dacă mecanismul legal delimitează suficient situațiile în care utilizarea profesională este incidentală, cele în care o suprafață este afectată exclusiv unei activități comerciale și cele în care întreaga clădire își schimbă efectiv destinația.
Argumentul constituțional cel mai solid nu constă în afirmația că orice diferențiere a impozitului patrimonial este interzisă. O asemenea teză ar ignora marja de apreciere a legiuitorului. Vulnerabilitatea apare atunci când norma permite sau favorizează tratamente fiscale diferite pentru situații material comparabile, fără criterii suficient de clare privind utilizarea efectivă. Dacă un salariat și un profesionist independent folosesc aceeași cameră în condiții similare, diferența de tratament trebuie justificată. Dacă un pensionar permite gratuit copilului să utilizeze o cameră pentru activitatea societății, trebuie analizat raportul dintre sarcina fiscală suportată de proprietar și realitatea economică a utilizării. Dacă un spațiu comercial deschis publicului și un birou individual sunt încadrate prin criterii insuficient diferențiate, problema nu mai privește numai cuantumul impozitului, ci calitatea normei fiscale.
Ministerul Finanțelor ar putea invoca necesitatea protejării veniturilor bugetelor locale și a prevenirii utilizării abuzive a regimului rezidențial. Aceste argumente sunt legitime și trebuie luate în considerare. Totuși, randamentul unui impozit nu poate fi evaluat exclusiv prin sumele înscrise în deciziile de impunere. Administrarea clădirilor cu destinație mixtă presupune declarații, documente justificative, verificări, recalculări, contestații și litigii. Delimitarea unei camere utilizate simultan ca birou și bibliotecă personală poate deveni disproporționat de costisitoare în raport cu diferența de impozit colectată. O reformă care introduce criterii obiective și un prag pentru activitățile profesionale minore poate reduce atât costurile administrative, cât și incertitudinea contribuabililor. Impactul trebuie însă fundamentat pe date reale privind numărul proprietăților cu destinație mixtă și veniturile suplimentare colectate din această categorie.
Din perspectiva instanțelor de contencios administrativ și fiscal, problema centrală este stabilirea situației de fapt. O decizie de impunere nu poate fi justificată exclusiv prin presupuneri care ignoră condițiile legale aplicabile. Existența unui sediu social, a unui contract de comodat sau a unui certificat constatator ONRC poate reprezenta un element de probă, dar nu trebuie confundată automat cu utilizarea nerezidențială a întregului imobil. Organul fiscal are obligația să stabilească situația fiscală potrivit Codului de procedură fiscală și să motiveze actul emis, iar contribuabilul are propriile obligații declarative și de cooperare. Lipsa unei inspecții la fața locului nu determină automat nulitatea deciziei, însă absența unui fundament factual suficient poate constitui un motiv de contestare.
Într-un litigiu concret, contribuabilul poate solicita examinarea contractelor, declarațiilor, documentelor cadastrale, fotografiilor, corespondenței și a altor probe relevante. O expertiză tehnică poate fi utilă atunci când există o dispută privind suprafața sau modificările constructive, dar nu este necesară în orice cauză. Dacă problema rezultă din aplicarea greșită a art. 459, remediul principal este contestarea actului administrativ fiscal. Dacă problema rezultă chiar din conținutul normei legale, poate fi analizată ridicarea unei excepții de neconstituționalitate în condițiile Legii nr. 47/1992.
Protecția convențională a proprietății completează această analiză. Articolul 1 din Protocolul nr. 1 la Convenția europeană a drepturilor omului permite statelor să adopte măsuri fiscale, dar păstrează cerința unui just echilibru între interesul general și drepturile individuale. Cauza N.K.M. împotriva Ungariei oferă un exemplu privind limitele proporționalității unor sarcini fiscale excesive, fără să stabilească însă o regulă direct aplicabilă impozitării clădirilor cu destinație mixtă. Cauzele Mellacher împotriva Austriei și Hutten-Czapska împotriva Poloniei privesc reglementarea raporturilor locative și pot fi utilizate numai pentru principiile generale privind protecția proprietății, nu ca precedente directe pentru anularea impozitelor locale.
Soluția legislativă trebuie să pornească de la delimitarea celor cinci elemente care se suprapun în mecanismul actual: proprietatea, titularul dreptului, sediul declarat, utilizarea economică efectivă și venitul rezultat. Impozitul patrimonial trebuie să aibă un fundament propriu, iar diferențierea sa trebuie justificată prin criterii relevante pentru proprietate și utilizarea acesteia. Simpla declarare a unui sediu nu trebuie să producă efectele unei transformări comerciale. Utilizarea profesională incidentală trebuie separată de afectarea exclusivă a unei suprafețe, iar activitatea intelectuală individuală trebuie analizată distinct de exploatarea comercială sau industrială.
Propunerea de introducere a unui prag de 25% din suprafața utilă totală, fără depășirea a 30 mp, poate constitui o soluție administrativă rezonabilă pentru activitățile profesionale de mică amploare desfășurate în locuința principală. Pragul nu trebuie prezentat drept o regulă preluată din legislația britanică sau irlandeză, ci drept o propunere adaptată sistemului românesc. El ar trebui însoțit de condiții privind păstrarea destinației predominant rezidențiale, absența modificărilor constructive semnificative și inexistența unei exploatări comerciale distincte. Nu consider justificată condiționarea automată a regimului rezidențial de nededucerea cheltuielilor profesionale, deoarece aceasta ar transforma tratamentul fiscal al veniturilor într-un criteriu decisiv pentru impozitarea patrimoniului.
Pe termen mai lung, România ar putea examina separarea mai clară a impozitului patrimonial de destinația economică, cu recuperarea costurilor publice suplimentare prin taxe și tarife specifice, atunci când există un temei legal și o justificare economică verificabilă. O asemenea reformă ar necesita evaluarea efectelor asupra bugetelor locale, a concurenței dintre activitățile desfășurate în spații comerciale și cele organizate la domiciliu, precum și a riscurilor de evitare fiscală. Dar aceste dificultăți nu justifică menținerea unor criterii insuficient delimitate.
În definitiv, problema nu este existența simultană a impozitului pe proprietate și a impozitului pe venit. Problema este utilizarea activității economice drept criteriu de majorare a unui impozit patrimonial, fără o separare suficient de clară între deținerea bunului, calitatea proprietarului, declararea sediului și utilizarea efectivă. Statul poate diferenția impozitarea proprietăților după destinație, dar trebuie să stabilească precis ce înțelege prin destinație și de ce diferența de utilizare justifică diferența de sarcină fiscală.
O cameră nu devine mai mare pentru că în ea lucrează un avocat, un apartament nu devine mai valoros pentru că proprietarul său este expert contabil, iar o locuință nu se transformă automat într-o investiție comercială pentru că un părinte își ajută copilul să înceapă o afacere. Proprietatea trebuie impozitată pentru caracteristicile sale patrimoniale, iar activitatea economică pentru veniturile și efectele pe care le generează. Atunci când statul decide să majoreze impozitul patrimonial în funcție de utilizare, justificarea trebuie să fie clară, verificabilă și proporțională. Aceasta este problema de fond pe care reforma art. 459 din Codul fiscal trebuie să o rezolve.
Propunere de modificare a art. 459 din Codul fiscal
LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
Articol unic. Articolul 459 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se completează cu dispoziții care să stabilească expres criteriile de delimitare între sediul declarat, utilizarea profesională incidentală și utilizarea comercială efectivă. Numerotarea alineatelor și trimiterile interne vor fi corelate cu forma consolidată a articolului în vigoare la data inițierii proiectului legislativ.
„În cazul clădirilor cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice, simpla înregistrare a unui sediu social, profesional sau secundar, fără desfășurarea efectivă a unei activități economice în spațiul respectiv, nu determină schimbarea încadrării fiscale rezidențiale.
Utilizarea unei părți din locuința principală pentru activități profesionale, intelectuale sau administrative de mică amploare nu determină aplicarea regimului fiscal nerezidențial asupra suprafeței respective, dacă suprafața utilizată nu depășește 25% din suprafața utilă totală a clădirii și, în orice situație, nu depășește 30 mp, iar activitatea este compatibilă cu destinația predominant rezidențială a imobilului.
Aplicarea regimului prevăzut la alineatul precedent este condiționată de inexistența unor modificări constructive semnificative pentru transformarea spațiului într-o unitate comercială distinctă și de absența unui flux regulat de public specific exploatării comerciale. Activitățile comerciale și industriale care presupun utilizarea exclusivă a unor suprafețe distincte rămân supuse regimului fiscal corespunzător destinației efective.
Deducerea cheltuielilor aferente activității economice nu constituie, prin ea însăși, dovada schimbării destinației clădirii. Tratamentul fiscal al acestor cheltuieli se stabilește potrivit dispozițiilor aplicabile impozitării veniturilor.
Organul fiscal local stabilește încadrarea fiscală pe baza situației de fapt, a documentelor relevante și a condițiilor prevăzute de lege. În cazul contestării încadrării, autoritatea fiscală are obligația de a motiva elementele de fapt și de drept care justifică aplicarea regimului nerezidențial, fără a exclude obligațiile declarative și de cooperare ale contribuabilului.”
Fundamentarea modificării legislative
Propunerea urmărește corectarea unei vulnerabilități de construcție a normei fiscale. Reglementarea actuală diferențiază impozitarea clădirilor în funcție de destinație, dar problema apare atunci când criteriul utilizării economice este aplicat unor situații în care proprietatea își păstrează caracterul rezidențial, iar activitatea desfășurată nu produce efecte materiale comparabile cu exploatarea comercială sau industrială. Reforma nu elimină dreptul statului de a diferenția impozitele, ci introduce criterii mai precise pentru determinarea situațiilor în care diferențierea este justificată.
Pragul de 25%, limitat la 30 mp, reprezintă o soluție legislativă propusă, care trebuie verificată printr-o analiză de impact. El ar permite protejarea activităților intelectuale și administrative desfășurate individual, fără a extinde automat regimul rezidențial asupra spațiilor comerciale distincte. Regula privind sediul declarat ar preveni confundarea înregistrării administrative cu utilizarea economică efectivă, iar separarea deducerilor profesionale de clasificarea patrimonială ar evita transferarea mecanică a unor criterii din fiscalitatea veniturilor în fiscalitatea proprietății.
Din perspectiva constituțională, modificarea urmărește consolidarea previzibilității normei fiscale și a caracterului obiectiv al diferențierii, în raport cu art. 16, art. 44 și art. 56 alin. (2) din Constituție. Din perspectiva administrativă, ea poate reduce disputele privind suprafețele utilizate incidental și poate concentra verificările asupra utilizărilor comerciale efective. Din perspectiva economică, reforma poate limita costurile suplimentare suportate de profesioniștii independenți și de proprietarii care permit utilizarea gratuită a unor spații în scopuri administrative sau profesionale.
Impactul asupra bugetelor locale nu poate fi determinat riguros fără date privind numărul clădirilor cu destinație mixtă, suprafețele declarate, cotele aplicate și veniturile suplimentare colectate. Ministerul Finanțelor și autoritățile locale ar trebui să furnizeze aceste date înainte de adoptarea reformei. Absența lor nu demonstrează că diferențierea actuală este justificată economic, dar nici nu permite afirmarea că eliminarea ei ar fi lipsită de costuri bugetare.
Într-un sistem fiscal coerent, proprietatea, titularul dreptului, sediul declarat, utilizarea efectivă și venitul rezultat trebuie definite separat. Numai după această delimitare poate fi justificată aplicarea unei sarcini patrimoniale diferențiate. Reforma art. 459 trebuie să pornească de la această ordine juridică și economică, nu de la presupunerea că orice activitate economică desfășurată într-o locuință transformă proprietatea într-un spațiu comercial.
Daniel S. Udrescu / CPA, ECJ, Auditor
Urmărește știrile Realitatea Financiara și pe Google News