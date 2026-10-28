Daniel Udrescu: De ce trebuie să plătești mai mult pentru aceeași proprietate? Confuzia dintre patrimoniu și activitatea economică

Scris de Realitatea Financiara Publicat: 28 oct. 2026, 09:01

De ce ajunge un proprietar să plătească un impozit mai mare pentru aceeași locuință doar pentru că utilizează o cameră în scop profesional sau găzduiește sediul unei societăți? Într-o analiză semnată de Daniel S. Udrescu, CPA, ECJ, Auditor, sunt examinate implicațiile fiscale, economice și constituționale ale impozitării clădirilor cu destinație mixtă, precum și necesitatea modificării art. 459 din Codul fiscal. Autorul propune criterii mai clare pentru diferențierea dintre simpla declarare a unui sediu, utilizarea profesională ocazională și exploatarea comercială efectivă, în vederea unui sistem fiscal mai echitabil și mai predictibil.

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