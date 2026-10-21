TVA-ul de 21% frânează piața imobiliară. Prețurile au crescut brusc cu zeci de mii de lei, cumpărătorii sunt în derută

Eliminarea facilității care permitea cumpărarea unor locuințe cu TVA redus de 9% se resimte puternic pe piața imobiliară. De la 1 octombrie, când a intrat în vigoare cota standard de TVA de 21% pentru aceste tranzacții, dezvoltatorii și consultanții imobiliari observă deja o repoziționare a cumpărătorilor, pe fondul creșterii semnificative a costului final al locuințelor.
Pentru mulți români, diferența de TVA înseamnă un efort financiar suplimentar de zeci de mii de lei, arată o analiză a firmei de real-estate Pinwell Realty.
De exemplu, la o locuință cu prețul de 600.000 de lei fără TVA, prețul final a crescut de la 654.000 de lei, în cazul cotei reduse de 9%, la 726.000 de lei cu TVA de 21%. Diferența de 72.000 de lei reprezintă o majorare de aproximativ 11% a prețului final suportat de cumpărător.
Potrivit datelor analizate de Pinwell, impactul schimbării fiscale se vede deja în comportamentul clienților. Cei care nu mai pot susține costurile suplimentare în limita bugetului disponibil își revizuiesc planurile și caută alternative mai accesibile. Astfel, revin în atenție locuințe cu suprafețe mai mici, către zone periferice sau chiar către piața secundară. În același timp, costurile de finanțare și incertitudinile privind evoluția prețurilor contribuie la amânarea deciziei de cumpărare.
Specialiștii din domeniu avertizează că eliminarea TVA-ului redus ar putea accentua tendința de amânare a achizițiilor și ar putea reduce ritmul vânzărilor pe segmentul rezidențial nou, într-un moment în care accesul la finanțare rămâne o provocare pentru multe familii. După ani în care cota redusă de TVA a stimulat cererea, piața intră acum într-o nouă etapă, în care prețul final devine principalul factor care influențează decizia de cumpărare.
Această evoluție din piață își pune amprenta și pe concesiile (reducerile) operate la locuințe noi intermediate de Pinwell. În general, acestea au fost sub 5% din valoarea locuinței, deci cu mult sub proventul ca care a cescut prețșul ca urmare atrcerii la TVA 21%.
Concesiile au luat frecvent forma unor facilități, precum includerea unui loc de parcare sau a unei boxe ori reduceri în cazul plății integrale.