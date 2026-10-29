Piața imobiliară sfidează austeritatea: locuințele s-au scumpit cu 5%, iar Clujul depășește Bucureștiul cu 1.000 euro/mp

După mai bine de un an marcat de austeritate, majorări de taxe, deprecierea leului și eliminarea cotei reduse de TVA pentru locuințe, piața imobiliară din România a continuat să crească. Prețurile apartamentelor s-au majorat cu aproape 5% în ultimele 12 luni, iar Cluj-Napoca își consolidează poziția de cel mai scump oraș din țară, cu valori care depășesc cu o mie de euro pe metru pătrat nivelul din București, potrivit unei analize realizate de Imobiliare.ro.
Românii plătesc tot mai mult pentru o locuință
Potrivit celei mai recente analize realizate de Imobiliare.ro, prețul mediu al unui apartament a ajuns la 114.900 de euro la nivel național, în creștere cu aproape 5% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.
Cluj-Napoca își păstrează detașat poziția de lider în clasamentul prețurilor. Apartamentele scoase la vânzare au ajuns la un preț mediu de peste 3.300 euro/metru păstrat-mp util, după o creștere anuală de 5%.
Diferența față de București este uriașă, de aproape 1.000 de euro pe metru pătrat. În Capitală, prețul mediu solicitat pentru apartamente este de 2.312 euro/mp. În clasamentul realizat pe baza datelor din piață, doar șapte orașe din România au depășit pragul de 2.000 de euro/mp, în timp ce la polul opus cele mai accesibile piețe rezidențiale au prețuri care depășesc doar ușor nivelul de 1.000 de euro/mp.
Reșița, cel mai ieftin municipiu reședință de județ din România, a consemnat cea mai mare scumpire din ultimul an, de 15,4%. Orașul este singurul în care prețul mediu nu a depășit încă pragul de 1.000 euro/mp.
Foarte aproape se află Zalăul, unde apartamentele s-au scumpit cu 15,3%, ajungând la 1.303 euro/mp.
La polul opus, doar două municipii reședință de județ au raportat scăderi ale prețurilor: Călărași – 1.160 euro/mp și Brăila – 1.055 euro/mp.
Diferențe mari între sectoarele Bucureștiului. Sectorul 1, campionul pieței imobiliare
În Capitală, apartamentele vechi au fost principalul motor al creșterilor de preț. Acestea s-au apreciat cu circa 9% într-un an, în timp ce pe segmentul locuințelor noi creșterea a fost de doar 7% înregistrat pe segmentul locuințelor noi, arata datele colectate de imobiliare.ro.
Cele mai scumpe zone rămân:
Kiseleff – Aviatorilor: 4.930 euro/mp;
Herăstrău – Șoseaua Nordului: 4.785 euro/mp;
Dorobanți – Floreasca: 4.047 euro/mp.
În schimb, în Rahova, Giurgiului și Giulești, unde prețurile rămân sub 1.850 euro/mp.
În cât timp se încheie o trazacție imobiliară? Bucureștenii se grăbesc, clujenii negociază
Un alt indicator relevant este viteza cu care se vând locuințele. Potrivit datelor Imobiliare.ro, cele mai dificile tranzacții se realizează în Cluj-Napoca, unde proprietarii așteaptă în medie aproape trei luni pentru a găsi un cumpărător, cu 20% mai mult decât în urmă cu un an.
La polul opus se află Bucureștiul, unde o locuință își găsește cumpărător în aproximativ două luni, în timp ce în Iași și Constanța perioada medie de tranzacționare este de circa 73 de zile.
În Brașov, unul dintre cele mai scumpe orașe din țară, vânzarea unui apartament durează în medie 75 de zile. Datele arată că, deși marile centre urbane continuă să atragă cumpărători, nivelul ridicat al prețurilor începe să prelungească perioada necesară finalizării tranzacțiilor, în special pe piața clujeană.
Cât costă o casă în România
Pentru cei interesați de achiziția unei case, bugetul necesar a ajuns la aproximativ 170.000 de euro. O proprietate de acest tip are, în medie, o suprafață utilă de 116 metri pătrați.
Și pe acest segment, Cluj-Napoca conduce clasamentul, cu un preț mediu de 3.375 euro/mp util. Creșteri importante au fost consemnate și în Brașov (+11%), Sibiu (+9%), Craiova (+8%) și București (+8%).
Datele arată că piața imobiliară românească continuă să reziste presiunilor economice. În ciuda majorărilor de taxe, a eliminării facilităților fiscale și a costurilor ridicate de creditare, locuințele continuă să se scumpească, iar cererea rămâne suficient de puternică pentru a susține noi recorduri de preț, în special în marile centre urbane.