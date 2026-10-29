Piața imobiliară sfidează austeritatea: locuințele s-au scumpit cu 5%, iar Clujul depășește Bucureștiul cu 1.000 euro/mp

Publicat 29 oct. 2026, 14:01 Actualizat 29 oct. 2026, 14:15 Sursă Realitatea.Net

După mai bine de un an marcat de austeritate, majorări de taxe, deprecierea leului și eliminarea cotei reduse de TVA pentru locuințe, piața imobiliară din România a continuat să crească. Prețurile apartamentelor s-au majorat cu aproape 5% în ultimele 12 luni, iar Cluj-Napoca își consolidează poziția de cel mai scump oraș din țară, cu valori care depășesc cu o mie de euro pe metru pătrat nivelul din București, potrivit unei analize realizate de Imobiliare.ro.

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