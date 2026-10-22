Daniel Udrescu: Construcțiile cresc în statistici, dar piața imobiliară se contractă

Scris de Realitatea Financiara Publicat: 22 oct. 2026, 11:49

O analiză realizată de Daniel Udrescu, CPA, expert contabil judiciar și auditor, evidențiază aspectele esențiale ale situațiilor financiare, oferind o perspectivă specializată asupra corectitudinii informațiilor contabile, identificării riscurilor și evaluării implicațiilor economice și juridice.

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