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ROBOR la 3 luni continuă să scadă. Indicele ajunge vineri la 6,25% pe an

Indicele ROBOR la trei luni a coborât la 6,30% pe an

Indicele ROBOR la trei luni a coborât la 6,30% pe an

Scris de Iulian Budusan Publicat: 21 nov. 2025, 11:58

Potrivit datelor publicate de Banca Națională a României (BNR), indicele a coborât la 6,25% pe an, față de 6,27% în ședința anterioară.

La începutul acestui an, indicele ROBOR la trei luni se situa la 5,92% pe an. De asemenea, s-au înregistrat scăderi și pentru ceilalți indici principali.

Indicele la șase luni, folosit la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a coborât la 6,39% pe an, de la 6,42%. ROBOR la 12 luni a scăzut la 6,60%, de la 6,62%.

În contrast cu scăderea indicilor ROBOR, Indicele de Referință pentru Creditele Consumatorilor (IRCC), reglementat de OUG 19/2019, este de 6,06% pe an. Acesta este calculat ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice din trimestrul II 2025, reprezentând cel mai ridicat nivel înregistrat până acum de acest indice.

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