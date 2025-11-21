Piața de capital· 1 min citire
ROBOR la 3 luni continuă să scadă. Indicele ajunge vineri la 6,25% pe an
Indicele ROBOR la trei luni a coborât la 6,30% pe an
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