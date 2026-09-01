TVA și accize pentru firmele din Transnistria, de la 1 septembrie 2026. Ce produse intră în prima etapă

Companiile din regiunea transnistreană încep să achite, de la 1 septembrie 2026, TVA și accize pentru o parte dintre mărfurile introduse pe teritoriul Republicii Moldova. Decizia face parte dintr-un plan gradual prin care autoritățile de la Chișinău urmăresc aplicarea acelorași reguli fiscale și vamale în întreaga țară.
Guvernul a aprobat la finalul lunii august un mecanism de extindere treptată a regimului fiscal general pentru agenții economici din stânga Nistrului. Procesul ar urma să fie încheiat până în 2030, când firmele din regiune ar trebui să funcționeze în aceleași condiții fiscale ca operatorii economici de pe malul drept al Nistrului.
În prezent, importurile destinate regiunii transnistrene sunt supuse unui regim diferit, reglementat inclusiv printr-o decizie a Guvernului adoptată în 2001. Autoritățile susțin că această situație a creat diferențe în aplicarea taxelor și a normelor vamale.
De ce este introdus noul regim fiscal
Potrivit Guvernului, tratamentul fiscal distinct aplicat până acum companiilor din regiunea transnistreană afectează concurența dintre firme și poate genera pierderi de venituri la bugetul de stat.
Printre problemele invocate de autorități se numără:
Aplicarea inegală a TVA și accizelor pentru companiile care desfășoară activități similare.
Apariția unor avantaje concurențiale pentru operatorii care folosesc regimul fiscal separat.
Riscul redirecționării artificiale a importurilor pentru reducerea sarcinii fiscale.
Dificultăți în urmărirea mărfurilor accizabile, inclusiv alcool, tutun și carburanți.
Limitarea capacității autorităților de a efectua controale vamale eficiente.
Executivul afirmă că reforma va contribui la reducerea excepțiilor fiscale, la creșterea disciplinei financiare și la o concurență mai echitabilă între companiile din Republica Moldova.
Premierul Vasile Tofan a declarat că banii suplimentari adunați la buget ar urma să fie utilizați și pentru programe destinate locuitorilor din regiunea transnistreană, inclusiv în sănătate, asistență socială și pensii.
Ce produse sunt taxate de la 1 septembrie
Prima fază a reformei vizează, în principal, bunurile accizabile și produsele care nu sunt considerate de primă necesitate. De la 1 septembrie 2026, TVA și accize se vor aplica pentru importuri precum:
Caviar și produse care înlocuiesc caviarul.
Băuturi alcoolice, inclusiv vinuri.
Țigări, tutun, produse cu nicotină și dispozitive destinate inhalării nicotinei.
Parfumuri și ape de toaletă.
Articole pirotehnice, inclusiv artificii.
Blănuri naturale sau artificiale și produse realizate din blană.
Perle, pietre prețioase, bijuterii și alte articole de lux.
Metale prețioase, minereuri de metale prețioase și produse placate.
Anumite categorii de vehicule.
Autoritățile au optat pentru o introducere treptată a taxelor pentru a permite firmelor să își adapteze activitatea și pentru a limita efectele asupra prețurilor suportate de consumatori.
Următoarele etape: 2027
A doua etapă va începe la 1 ianuarie 2027. Aceasta va include mai multe materii prime, produse industriale și combustibili, între care băuturile nealcoolice, minereurile, metalele comune, caolinul și alte argile, dar și produsele petroliere.
Lista vizează benzina, motorina, gazul lichefiat, păcura, uleiurile și alte produse similare.
De la 1 aprilie 2027, în a treia etapă, regimul fiscal va fi extins pentru gazele naturale și energia electrică. Tot atunci sunt prevăzute taxe pentru unele echipamente tehnologice și de comunicații, precum telefoanele, dispozitivele de transmisie, calculatoarele și echipamentele pentru procesarea datelor.
Pentru integrarea companiilor transnistrene în sistemul financiar național, autoritățile au cerut sprijinul băncilor comerciale, al Băncii Naționale a Moldovei și al structurii responsabile de prevenirea spălării banilor. Una dintre priorități este facilitarea deschiderii conturilor bancare pentru agenții economici din regiune.