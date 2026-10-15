Daniel Udrescu: Marele jaf al inflației. 100 de lei în 2008, doar 44 în 2026. Cum se evaporă capitalul și cresc impozitele, dar Statul impozitează diferența.

Scris de Realitatea Financiara Publicat: 15 oct. 2026, 09:55

Daniel Udrescu, CPA, expert contabil judiciar și auditor, analizează efectele cumulate ale inflației și fiscalității asupra capitalului întreprinderilor, arătând cum impozitarea câștigurilor nominale poate genera obligații fiscale chiar și în absența unui câștig economic real. În analiza „Marele jaf al inflației. 100 de lei în 2008, doar 44 în 2026. Cum se evaporă capitalul și cresc impozitele, dar Statul impozitează diferența”, autorul evidențiază cum deprecierea puterii de cumpărare și impozitarea diferențelor nominale reduc resursele disponibile pentru înlocuirea activelor, investiții și dezvoltare economică.

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