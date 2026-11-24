Ieșenii ar putea plăti taxe locale mai mari cu 7,3% începând de la 1 ianuarie 2027, conform unui proiect de hotărâre aflat în dezbatere publică. Iașiul este singurul municipiu din Regiunea Nord-Est care propune ajustarea dărilor locale cu rata inflației.
Proiectul de hotărâre al Primăriei Iașului vizează actualizarea valorii impozitelor și taxelor pe locuințe, terenuri și autoturisme. Dacă documentul va fi aprobat, modificările se vor aplica începând de la 1 ianuarie 2027.
Mihai Chirica, primarul municipiului Iași, a susținut că majorarea propusă este necesară pentru a menține paritatea cu alte centre urbane din țară. Potrivit edilului, Iașiul are în continuare taxe mai mici comparativ cu alte orașe mari, iar ajustarea de anul trecut a fost minimă.
Situația diferă însă în restul municipiilor din Regiunea Nord-Est. La Suceava și Piatra Neamț, administrațiile locale nu intenționează să majoreze taxele și impozitele pentru anul viitor.
În Botoșani, primarul propune reducerea impozitului pentru clădirile nerezidențiale de la 1,3% la 1%. La Bacău, proiectul vizează eliminarea cotei adiționale de 50% aplicată impozitului pentru autoturisme.