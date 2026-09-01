Energie· 1 min citire
Motorina s-a ieftinit cu circa 20 de bani după o nouă reducere a accizei, de la 1 septembrie
Acciza pentru motorină a fost redusă cu 25%
Publicat1 sept. 2026, 09:20
SursăRealitatea.net
Reducerea temporară a accizei la motorină a dus pe scăedrea preșului la pompă cu circa 20 de bani. Măsura de reducere cu 25% a taxei este valabilă până la jumătatea lunii septembrie și vine în continuarea intervenției din a doua jumătate a lunii august, când reducerea a fost de 20%.
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