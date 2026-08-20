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Ce n-au reușit românii au reușit ungurii: Péter Magyar anunță că centrala Paks are apă suficientă după operațiunile speciale

Premierul Peter Magyar

Premierul Peter Magyar

Realitatea Financiara
Scris deRealitatea Financiara
Publicat20 aug. 2026, 14:33
Actualizat20 aug. 2026, 14:42
Sursărealitatea.net

Premierul Ungariei, Péter Magyar, a anunțat miercuri seară, la Paks, că centrala nucleară va funcționa din nou la capacitate maximă până joi-vineri săptămâna viitoare. Declarația vine după o inspecție pe malul Dunării și marchează finalul operațiunii tehnice prin care Ungaria a reușit să ridice nivelul fluviului, evitând oprirea reactoarelor.

Magyar a transmis că niciunul dintre cele două reactoare aflate în funcțiune nu va fi oprit, iar celelalte două unități vor fi reconectate treptat, începând de duminică la miezul nopții. Centrala va reveni la producția de 2.000 MW în bandă, nivelul normal pentru Ungaria.

Operațiunea maghiară – construirea unui prag submers pe albia Dunării – a ridicat nivelul apei cu 15 cm în zona Paks și cu peste 5 cm în canalul de răcire. Rezultatul: centrala nu se închide, iar Ungaria își păstrează stabilitatea energetică.

În contrast, planul românesc de pe Dunăre a eșuat, iar efectele nivelului scăzut al fluviului au dus la oprirea controlată a unui reactor la Cernavodă. Diferența de reacție tehnică și de execuție a generat deja comentarii în presa regională, unde se vorbește despre o „lecție maghiară” dată guvernelor românești.

Centrala de la Paks, aflată la 100 km sud de Budapesta, asigură în mod normal o treime din consumul național de energie.

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