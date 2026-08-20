Energie· 1 min citire
Ce n-au reușit românii au reușit ungurii: Péter Magyar anunță că centrala Paks are apă suficientă după operațiunile speciale
Premierul Peter Magyar
Publicat20 aug. 2026, 14:33
Actualizat20 aug. 2026, 14:42
Sursărealitatea.net
Premierul Ungariei, Péter Magyar, a anunțat miercuri seară, la Paks, că centrala nucleară va funcționa din nou la capacitate maximă până joi-vineri săptămâna viitoare. Declarația vine după o inspecție pe malul Dunării și marchează finalul operațiunii tehnice prin care Ungaria a reușit să ridice nivelul fluviului, evitând oprirea reactoarelor.
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