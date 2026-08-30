Emisiuni· 1 min citire

Fănel Bogos, față în față cu Anca Alexandrescu. Dezvăluiri explozive la „Culisele Statului Paralel”, de la ora 20:55

Realitatea Financiara
Scris deRealitatea Financiara
Publicat30 aug. 2026, 10:38
Actualizat30 aug. 2026, 10:39
SursăRealitatea PLUS

Omul momentului, Fănel Bogos, vine în platoul emisiunii „Culisele Statului Paralel”, în această seară, de la ora 20.55!

Milionarul ajuns în biroul premierului va fi față în față cu Anca Alexandrescu într-o ediție eveniment.

Ce le-a spus procurorilor despre Ilie Bolojan, ce se întâmplă acum în ancheta care ajunge până la vârful țării, aflați într-o emisiune de colecție. Bogos face acuzații grave și vorbește despre presiuni și șantaj în încercarea de a-i prelua afacerea de milioane!

Sunt noi informații explosive despre încrengătura politico-mafiotă, toate, într-o emisiune cum nu ați mai văzut "Culisele Statului Paralel", în această seară, de la 20.55!

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

fănel bogoșculisele statului paralelanca alexandrescuRealitatea Plusilie bolojanmita bolojan

Urmărește știrile Realitatea Financiara și pe Google News

Actualitate

Blocul Național Sindical solicită convocarea în Parlament a ANRE pentru a explica întârzierile în autorizarea de capacităţi de producţie şi stocare a energiei

Blocul Național Sindical solicită convocarea în Parlament a ANRE pentru a explica întârzierile în autorizarea de capacităţi de producţie şi stocare a energiei

Nicolae Iană, dezvăluiri despre filiera de la Viena și industria de armament. Interviu incendiar la Realitatea PLUS
Nicolae Iană, dezvăluiri despre filiera de la Viena și industria de armament. Interviu incendiar la Realitatea PLUS
Siegfried Mureșan afirmă că în următoarele luni se va decide câte fonduri europene va primi România în următorii șapte ani: „Alegerea este simplă: fondurile europene pentru România sau guvern PSD”
Siegfried Mureșan afirmă că în următoarele luni se va decide câte fonduri europene va primi România în următorii șapte ani: „Alegerea este simplă: fondurile europene pentru România sau guvern PSD”
Presiunea maximă funcționează: Iranul se prăbușește sub politica Trump
Presiunea maximă funcționează: Iranul se prăbușește sub politica Trump
Acuzații de trafic de influență la Ministerul Energiei. Legătura dintre Bolojan, Ana Iancu Sălăjanu și Lucian Mincu
Acuzații de trafic de influență la Ministerul Energiei. Legătura dintre Bolojan, Ana Iancu Sălăjanu și Lucian Mincu

Mai multe știri din Emisiuni

Mai Multe