Anca Alexandrescu: „Când n-au argumente, scot placa obosită: „Alexandresca e pesedistă!”

Publicat 20 aug. 2026, 22:12 Sursă Realitatea PLUS

Suntem sufocați, zi de zi, de urlătorii de serviciu. Oameni care se bat cu pumnul în piept că sunt mari patrioți, că vor binele țării, dar care astăzi ne arată cu degetul și ne acuză pe noi că am fi „vânduți”. Când n-au argumente, scot placa obosită: „Alexandresca e pesedistă!”.

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