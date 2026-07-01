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Ora 20:55 - Ediție exploziva a emisiunii Culisele Statului Paralel
Anca Alexandrescu
Publicat1 iul. 2026, 17:51
Sursărealitatea.net
Strigăte de ajutor acoperite de complicitate politică! În azilul groazei din Bihor, oameni nevinovați, lăsați la mila sorții, au fost transformați în sclavi și exploatați sălbatic!
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