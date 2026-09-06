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Ora 20:55, ediție incendiară „Culisele Statului Paralel”, cu Anca Alexandrescu. Europarlamentarul Gheorghe Piperea, deputatul Mohammad Murad și Marius Lulea
Publicat6 sept. 2026, 16:11
SursăRealitate Plus
În acestă seară, de la ora 20.55, o ediție incendiară „Culisele Statului Paralel”, cu Anca Alexandrescu! Profesorul universitar doctor, europarlamentarul Gheorghe Piperea, deputatul Mohammad Murad și Marius Lulea. România plătește deja prețul haosului în care ne aflăm.
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